Crece disputa entre Rusia y EE.UU. antes de probables ataques occidentales en Siria

Acción coordinada

La AFP no pudo verificar estas afirmaciones con fuentes independientes.

Donald Trump y la jefa del gobierno británico Theresa May mantuvieron a su vez este martes una conversación telefónica en la que coincidieron sobre la necesidad de “de no permitir que el empleo de armas químicas continúe”, de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca.

En alerta máxima

“Honestamente, no tengo miedo de un ataque estadounidense. Después de siete años de lo que hemos visto con la guerra (...) ya no hay más miedo”, dijo por su lado Rahf, una estudiante.

Negativas sirias

El fantasma de una respuesta militar revivió el lunes tras el lanzamiento de misiles contra la base militar T-4 que posee el régimen sirio en el centro del país. Pero en este caso Damasco, Moscú y Teherán señalaron a Israel como responsable.

Israel afirmó que no aceptará que Irán se arraigue en ese país. “Independientemente del precio que se tenga que pagar, no tenemos otra opción”, dijo el martes el ministro de Defensa israelí Avigdor Lieberman en una conferencia de prensa donde no hizo referencia al bombardeo de la base siria.

Trump bombardeó en abril de 2017 una base militar siria en respuesta a un ataque con gas sarín en Jan Sheijun, del que acusaron al régimen de Asad y que dejó 80 civiles muertos.

El régimen sirio siempre ha negado su responsabilidad por los ataques químicos que se le han atribuido durante la guerra que devasta el país desde 2011.