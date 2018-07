En medio del debate migratorio, júbilo entre los nuevos ciudadanos de EE.UU.

A pesar del endurecimiento migratorio actual, el número de visas permanentes concedidas es por el momento superior a los primeros años de la presidencia de Barack Obama, según un análisis de The Washington Post de datos oficiales.

“Cuando habla es todo él, él, él, él. Sabes que es rico, tiene dinero así que no le importan los pobres”.

“Todo el mundo en mi casa es ciudadano, así que me decían ‘tienes que naturalizarte, así si algo pasa te puedes quedar aquí’”, dijo el joven que alterna dos empleos, como asistente médico y gerente de un restaurante.

“Sentimientos encontrados”

A pesar del discurso antiinmigratorio del gobierno de Trump, el mensaje pregrabado del mandatario dando la bienvenida a los nuevos ciudadanos fue saludado con fuertes aplausos en la ceremonia del martes en el ilustre edificio principal de la Biblioteca Pública de Nueva York, ubicado en la Quinta Avenida de Manhattan.

Jóvenes, viejos, de todas las razas y orígenes: muchos de los nuevos naturalizados no escondían su júbilo, levantando el pulgar, ondeando banderitas de Estados Unidos, o enviando besos a sus amigos o familiares en el público.

“Con todas sus fallas, y tenemos muchas, es un gran país”, dijo Tony Marx, presidente de la Biblioteca Pública de Nueva York, haciendo un exhorto al compromiso cívico y las responsabilidades de la democracia.

“Cuando ves que tu país va en una dirección que no apoyas, de la izquierda o la derecha, no me importa, ahora son ciudadanos y deben actuar como ciudadanos en las caseta de votación, en las calles o en reuniones”, les pidió.

Más allá del explosivo debate sobre la inmigración, inflamado en las últimas semanas por la separación de familias de migrantes indocumentados en la frontera con México, muchos de los nuevos ciudadanos -que por sí mismos experimentaron el arduo proceso burocrático- parecían defender solo la inmigración legal.

De los siete que hablaron con AFP, solo Pinales era abiertamente crítico de Trump.

Aziz Traore, de 23 años, dijo “entender (los argumentos) de ambos lados”.

“Quieren hacer el país más seguro, y al mismo tiempo la gente quiere estar con su familia. Tengo sentimientos encontrados”, dijo.

Lejos de condenar a Trump por haber dicho en enero, según los asistentes a una reunión en la Casa Blanca, que los países africanos eran “países de mierda”, Traore, que llegó con siete años a Estados Unidos proveniente de Mali, dijo conocer “muchos países del tercer mundo donde hay mucho crimen y problemas con el gobierno”.

“Él es el presidente”, apuntó Drvan Victorin, 19, que emigró de la pequeña isla de St Lucia en el Caribe. “Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que pienso que lo hace por una buena razón”.

por Jennie MATTHEW