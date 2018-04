Enfrentamientos entre dirigentes de Domínguez Trujillo y el PDI abortan comandos de campaña en Estados Unidos

NUEVA YORK. Radicales enfrentamientos internos entre dirigentes del proyecto presidencial de Luis Ramfis Trujillo Domínguez y el Partido Democrático Institucional (PDI) que lo postula, y lidera el doctor Ismael Reyes, han impedido la conformación de los comandos de campañas en Estados Unidos, según revelaron dirigentes del PDI que pidieron anonimato calificando de “caos” la primera reunión convocada para tales fines.

A su llegada a Nueva York, hace unos días, Domínguez Trujillo dijo en el aeropuerto John F. Kennedy que uno de los puntos más importantes de su visita era precisamente la integración de esos comandos y lo mismo dijo Reyes, en una entrevista telefónica con este reportero.

En la asamblea, celebrada en el local del centro religioso Scientology de la calle 126 en Harlem, ninguno de los bandos pudo ponerse de acuerdo sobre quiénes dirigirán los comandos, por lo que el plan se abortó en medio de acusaciones y contra acusaciones.

Los del PDI le gritaron a Domínguez Trujillo que él todavía “no es nadie”, porque no es un candidato oficializado, no tiene un partido legalizado y lo acusaron de ser un “pichón de dictador”, que está tratando de imponer sus posiciones.

Cuatro comisiones iban a ser conformadas en Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, que se encargarían de los trabajos de la campaña, pero al abortarse el propósito, la estructura de Domínguez Trujillo quedó acéfala y sin una dirección visible.

“Ramfis Trujillo y sus lacayos del PED quisieron imponer a título personal y no democrático, que las comisiones fueran conformadas paralelamente a la estructura del PDI y no como lo establecen sus estatutos. Su actitud dictatorial fue rechazada de inmediato por los titulares que ocupan las posiciones dentro del PDI, legalmente constituidas y reconocidas por la Junta Central Electoral en la Seccional de Nueva York”, dijeron los informantes.

En la reunión estaba previsto que escogieran al presidente y los secretarios de finanzas, organización, asuntos electorales y comunicación.

“Los ramfistas que no pudieron lograr que la Junta Electoral los reconociera como Partido Esperanza Democrática, ahora tienen una férrea lucha interna por desplazar y controlar ilegalmente a los titulares del PDI, tanto en New York, New Jersey y Massachusetts, razón por la cual no se formaron ni juramentaron las comisiones de trabajo”, explicaron los dirigentes.