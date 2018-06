La Casa Blanca anuncia la salida de asesora que se burló del cáncer de McCain

WASHINGTON. La Casa Blanca anunció hoy la salida de Kelly Sadler, una asesora del presidente Donald Trump, que en mayo hizo burla del estado de salud del senador John McCain, enfermo de cáncer.

“Kelly Sadler ya no trabaja en la Oficina Ejecutiva del Presidente”, dijo Raj Shah, un portavoz de la Casa Blanca.

El comentario de Sadler, que se produjo en una reunión interna de asesores de comunicación de la Casa Blanca, vino a raíz de la oposición de McCain a dar el visto bueno en el Senado a la candidata de Trump para dirigir la CIA, la ya confirmada Gina Haspel.

“No importa, se está muriendo de todas formas”, afirmó Sadler en la reunión, según se filtró a medios estadounidenses.

McCain había dicho que Sadler no era apta para el cargo por su “negativa a reconocer la inmoralidad de la tortura y por su “inquietante” papel en la “supervisión” de esa práctica.

Tras la filtración, Trump acusó de “traidores” y “cobardes” a los funcionarios de la Casa Blanca que difunden informaciones internas.

McCain, de 81 años, fue diagnosticado con un agresivo tipo de cáncer cerebral el año pasado y pese a los esfuerzos médicos, no mejora, por lo que él y su entorno se están preparando para su fallecimiento, informó en mayo The New York Times.

Según el rotativo neoyorquino, el veterano senador no quiere a Trump en su funeral.

McCain, excandidato a la Casa Blanca en 2008, combatió en la Guerra de Vietnam, donde fue hecho prisionero de guerra durante cinco años y sufrió torturas.