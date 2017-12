Los trece que cayeron con Rondón en el pozo

Yahya Jammeh

El hecho de que la República Democrática del Congo no publicara todos los detalles de una de las ventas llevó al Fondo Monetario Internacional a detener los préstamos a la República Democrática del Congo por un total de $225 millones. En 2013, Gertler vendió al gobierno de la RDC por $150 millones los derechos de un bloque de petróleo que Gertler compró al gobierno por solo $500,000, una pérdida de $ 149.5 millones en ingresos potenciales. Gertler ha actuado para o en nombre de Kabila, ayudando a Kabila a organizar compañías de leasing offshore.

Benjamin Bol Mel (Bol Mel) es el presidente de ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited (ABMC) y se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Sudán del Sur. Bol Mel también se ha desempeñado como el principal asesor financiero de la presidenta sudanesa Salva Kiir. Ha sido secretario privado de Kiir, y se percibía dentro del gobierno como cercano a Kiir y la comunidad empresarial local. Varios funcionarios estaban vinculados a ABMC a pesar de la prohibición constitucional de que los altos funcionarios gubernamentales realizaran transacciones comerciales o obtuvieran ingresos del exterior del gobierno.

Bol Mel supervisa ABMC, que ha recibido contratos por valor de decenas de millones de dólares por parte del Gobierno de Sudán del Sur. Se alega que ABMC recibió trato preferencial de funcionarios de alto nivel, y el Gobierno de Sudán del Sur no celebró un proceso competitivo para seleccionar a ABMC para realizar obras viales en varias carreteras de Juba y en todo Sudán del Sur. Aunque esta obra se había completado solo unos años antes, el gobierno presupuestó decenas de millones de dólares más para el mantenimiento de las mismas carreteras.

En una acción relacionada, OFAC designó a ABMC Thai-South Sudan Construction Company Limited y Home and Away LTD.