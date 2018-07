Matan dominicano y hieren a otros dos en parque de Brooklyn

NUEVA YORK. Un dominicano fue asesinado a balazos el jueves en la noche y otros dos resultaron heridos cuando las víctimas estaban sentadas en un banco en un parque infantil de Brooklyn, crimen que es atribuido por la policía a pandilleros que no ha identificados.

El dominicano muerto es Hamlet Cabrera de Jesús, de 21 años, mientras que la identificación de los heridos no fue dada a conocer.

Según la Policía, el ataque a Cabrera y los otros dos hombres habría sido parte de un ajuste de cuentas entre pandilleros, lo que es rechazado por sus parientes.

Cabrera de Jesús fue impactado en la espalda, mientras estaba sentado en uno de los bancos en el parque el jueves a las 6: 30 de la tarde.

La instalación está situada en la intersección de la calle Woodbine y la avenida Knickerbocker y el parque es conocido como “Bushwick Playground”, dijo la policía.

Los heridos no fueron identificados y la policía dijo que tienen edades de 24 y 20 años y recibieron un disparo en el codo y el antebrazo. Ambos fueron llevados al hospital Kings County.

"Un montón de gente estaba corriendo en todas direcciones", dijo una mujer, que estaba caminando con sus hijos cuando escuchó los disparos y que pidió no ser identificada por temor a represalias.

La policía detuvo a varios adolescentes después del tiroteo como parte de la investigación. Se dijo que los tiradores son afroamericanos.

La señora Betania Eisden, pareja de Cabrera de Jesús y madre de los dos hijos de ambos, dijo que no sabrá qué hacer cuando los niños le pregunten por su padre.

Los niños tienen edades de 1 año y cinco meses.

“Él siempre estaba ahí para sus hijos, siempre, siempre...fue un buen padre y un buen muchacho”, dijo Betania. “No estaba haciendo nada, sino compartiendo con sus amistades”, agregó.

Uno de los heridos, que se negó a identificarse, relató que estaba junto a la víctima en el parque.

“Fue sin provocación, ellos vinieron hacia nosotros y preguntaron: what, what you look me? (Qué, qué tu me miras?), y se bajó el pantalón sacando una pistola y comenzó a dispararnos”.

La familia dijo que los restos de Hamlet serán llevados a la República Dominicana para sepultarlos en su país natal.