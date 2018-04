Ministro consejero y dirigente del BIS denuncia atropello y humillación en Cancillería y Palacio

NUEVA YORK. El dirigente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y reconocido exdirigente del PRSC en Nueva York, Juan Alberto Mercado, quien fue suspendido como ministro consejero en Argentina y la ONU, denunció que ha sido atropellado y humillado por los ministros de Relaciones Exteriores y Administrativo de la Presidencia, Miguel Vargas Maldonado y José Ramón Peralta, respectivamente.

Mercado, quien sobresalió también como un destacado activista comunitario y coordinó las dos campañas a diputado en ultramar del empresario Carlos Gómez, después de aspirar al escaño, dijo en una declaración escrita que ambos funcionarios se han negado a escuchar sus razonamientos sin ninguna justificación, luego de la medida de suspenderlo.

Dijo que llevaba más de 22 años trabajando como funcionario diplomático en la Cancillería y que está en el limbo, porque a pesar de que todavía figura en la nómina, no ha recibido el pago correspondiente al mes de febrero, ni mucho menos ha sido derogado el decreto numero 30-07, que lo designó consejero de la República Dominicana en Buenos Aires, Argentina.

Informó que previo a asumir sus funciones en Buenos Aires, Argentina, fue trasladado con las mismas funciones para ofrecer servicios administrativos en la Misión Dominicana de las Naciones Unidas (ONU), por disposición del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales Troncoso, mediante oficio 2075 del 19 de enero del 2007, donde permaneció por diez años .

Aseguró que luego solicitó el traslado al lugar donde fui designado mediante carta enviada al canciller Vargas Maldonado, en fecha 21 de marzo de 2017, a través del vice ministro César Medina, sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

"Tras realizar diversas gestiones para que fuera trasladado al lugar donde fui designado, a la embajada dominicana en Buenos Aires y haber quedado en el aire, recibí de manera no oficial la noticia de que he sido suspendido como consejero de la Cancillería en ese destino, no por mi culpa, sino por la desidia y apatía de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y el ministro Administrativo de la presidencia, a quienes he acudido para que resuelvan esa situación y no han hecho nada al respecto", indicó Mercado.

Dijo que todo cuanto se ha hecho en su contra, para dejarlo fuera del servicio exterior dominicano al cual le ha servido durante más de 22 años, es una trama dirigida a dañarle su carrera diplomática, la cual ha desarrollado de manera pulcra y transparente, porque hasta el embajador jefe en la ONU, Frank Cortorreal, se ha negado a concederle el permiso que necesita para ser trasladado a ocupar sus funciones de consejero en Argentina.

Mercado sostuvo que con todos los obstáculos que le han puesto para desempeñar sus funciones como consejero, lo que buscan es invalidarlo como servidor público, argumentando violaciones que no existen, a la Ley 41-08, de Función Pública para no darle sus prestaciones laborales de más de 22 años de servicio al estado dominicano a través del servicio exterior.

Pidió a los ministros Vargas y Peralta que si no quieren que él asuma sus funciones ni que permanezca en el servicio exterior, que deroguen el decreto que lo designó como consejero en Argentina para que esa manera pueda reclamar sus prestaciones conforme a lo que establece la ley de Función Pública, después de más de dos décadas de servicio al Gobierno dominicano.