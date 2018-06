“No tenemos palabras”: un diario que cubre su propio drama tras sufrir un tiroteo

Los sobrevivientes del tiroteo en Annapolis, la histórica capital del estado de Maryland, salieron con una portada simple y escalofriante: “Cinco muertos por disparos en The Capital”, junto a las fotos de los cuatro periodistas y la asistente de ventas abatidos.

ANNAPOLIS, Estados Unidos. “No tenemos palabras”: a pesar del duelo, The Capital Gazette, el periódico de Estados Unidos que sufrió el jueves un tiroteo en el que murieron cinco personas, cubrió su propia tragedia con una edición este viernes en tributo a los fallecidos.

- Cinco vidas truncas -

El ataque, uno de los peores realizados contra periodistas en Estados Unidos, que incluso llevó a incrementar la seguridad en otros medios en el país, truncó cinco vidas.

- Rob Hiaasen, de 59 años, era un exredactor del Baltimore Sun que llegó a The Capital como editor asistente en 2010 y escribía una columna dominical. “Le encantaba el periodismo, le encantaba ayudar a esos jóvenes periodistas en The Gazette”, dijo su esposa Maria a The Baltimore Sun. Medios estadounidenses señalaron que era el hermano del escritor Carl Hiaasen.

- Gerald Fischman tenía 61 años y era “la conciencia y voz del periódico”, que escribió editoriales durante más de 25 años.

- John McNamara, de 56 años, fue un versátil periodista deportivo capaz de escribir, editar y diseñar páginas, también amante del cine y autor de libros sobre deportes.

- Wendian Winters, de 65 años, es recordada como una prolífica escritora y periodista que “tenía talento para conectarse con la comunidad”, dijo un exeditor.

- Rebecca Smith, de 34 años, acababa de ser contratada como asistente de ventas del diario y tenía “un gran corazón”, según sus amigos.

“Todos eran profesionales consumados, y aunque en ocasiones pudimos estar en desacuerdo, siempre intentaron mostrar los dos lados de una historia”, dijo a Fox News el jefe de policía del condado de Anne Arundel, Timothy Altomare, quien conocía a cada uno de los fallecidos.