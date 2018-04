Policía dominicana acusa a comisionado de ignorar sus denuncias de acoso sexual

NUEVA YORK. La policía dominicana activa Maribel Sarante, quien estaba asignada al cuartel 7 en el Bajo Manhattan, acusó al comisionado del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Paul O´Neill, y otros superiores de ignorar sus denuncias de acoso sexual después que su jefe en ese precinto, sargento Freddy López, la conminara a hacer un trío sexual con su esposa y ella se negó.

La oficial, que interpuso una demanda en la Corte Federal, dijo que acudió a las instancias correspondientes para exponer su caso, pero nunca fue escuchada y los superiores no hicieron nada para frenar el acosos sexual de López.

Relató que le dijo al sargento que es casada y tiene hijos y no es de esa clase de mujer.

Luego de eso, fue sometida a vejaciones, la dejaron a pie y la reasignaron a tareas humillantes.

Hasta el momento el jefe del NYPD ni el acusado principal han respondido a la demanda ni a las denuncias de la policía dominicana residente en el condado de Staten Island.

El sargento supervisaba el trabajo de la oficial que fue reconocida por el propio NYPD en base a sus méritos como oficial de policial.

Ella es una veterana en la uniformada de Nueva York y contó que, en principio, temió denunciar al sargento, quien también fue reasignado, y que a comienzos de 2015, fuera del cuartel 7, López le hizo la propuesta indecente.

“Me pidió que lo pensara, que nadie lo iba a saber, pero volví a rechazarlo”, dijo Sarante.

“Él me cambio las tareas y cuando yo estaba en un carro patrullero me ordenaba salir para que me fuera a pie”, añadió la oficial.

Dijo que además de ella, hay muchas otras policías en la misma situación, pero las denuncias también han sido ignoradas por años.

La policía de Nueva York es conocida en el mundo entero por su lema de “Finest” (Los Mejores), pero defensores de los derechos de muchos de sus agentes de ambos sexos, aseguran que en la uniformada, no se hace honor a ese slogan.

Sarante dijo que en junio de 2017 López fue enviado a otro cuartel.

Su abogado dijo que la ciudad tiene 20 días para responder a la demanda, aunque para que el reclamo prospere, debe someter varias mociones a la corte.