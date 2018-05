Retiran obras de Junot Díaz de exhibidores de algunas librerías de Estados Unidos

NUEVA YORK. Un cerco al autor dominicano Junot Díaz, uno de los pocos latinos que han escalado a la literatura inglesa, se cierra en la medida en que avanzan los días después que varias mujeres lo acusaran de acoso sexual. Sus libros, entre ellos su primera entrega dedicada a los niños, “IslandBorn”, comenzaron ser sacados de librerías en los estados Massachusetts y Maine, incluso de la prestigiosa Universidad de Harvard.

El escritor, ganador del codiciado Premio Pulitzer no responde a las acusaciones, mientras la librería pública de Cambridge también canceló un evento literario anual en el que, además de Díaz, participarían varias escritoras reconocidas.

El periódico Boston Globe dijo que la Biblioteca Pública de Cambridge canceló su lanzamiento anual de lectura de verano que contaría con la participación de Junot como figura principal.

El evento estaba programado para este 16 de mayo y fue descartado después de que la novelista Zinzi Clemmons tuiteó la semana pasada que Díaz la acorraló y la besó por la fuerza hace varios años.

Varias otras escritoras, incluidas Carmen María Machado, Monica Byrne y Alisa Valdés, aseguran que también fueron intimidadas o maltratadas por el célebre novelista.

El vocero de la biblioteca Lee Gianetti le dijo al periódico que la biblioteca y Díaz "acordaron mutuamente" cancelar el evento.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde Díaz enseña escritura creativa, dijo la semana pasada que investiga las acusaciones contra el autor, cuya novela, "La Breve y Maravillosa Vida de Oscar Wao" ganó el Pulitzer en 2008.

La escritora de Cambridge Celeste Ng, autora de "Everything I Never Told You" (Todas las cosas que nunca te he dicho) y "Little Fires Everywhere" (Pequeños fuegos en todas partes), cuestionó que el evento tuviera que ser cancelado por completo simplemente porque Díaz ya no aparecería.

Al parecer, la Biblioteca Pública de Cambridge estaba prestando atención porque Ng tuiteó el jueves que está discutiendo los planes para un posible panel de reemplazo con los organizadores del evento.

Por su parte, la Junta del Premio Pulitzer anunció el jueves que ha autorizado una investigación independiente de las acusaciones de mala conducta contra Díaz.

La junta dijo que el autor, que fue elegido presidente el mes pasado, dio la bienvenida a la investigación y está cooperando. Díaz fue compelido a renunciar a la presidencia de la junta, aunque permanecerá en el panel.