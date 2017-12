El flagelo de los ataques raciales a granjeros en Sudáfrica

‘No me violen’

“Me arrastraron dentro de la casa, me metieron bajo la ducha y quisieron violarme”, cuenta la sexagenaria. Yo les dije: ‘Tengan piedad, no me violen, tengo sida’”.

Los atracadores arrastraron después a “Oki” junto a ella y le dieron una paliza, antes de robar varios miles de rands de la caja fuerte.

Robert Turner murió poco después en el hospital.

Cada año, decenas de agricultores blancos mueren en Sudáfrica de forma violenta, aunque no existen estadísticas detalladas sobre estos crímenes.

La oenegé AfriForum, portavoz de la minoría blanca (9% de la población), ha hecho de este uno de sus combates preferidos.

“Sudáfrica es un país muy violento”, reconoce su vicepresidente, Ernst Roets. “Pero estos ataques también tienen una causa política. Algunos dirigentes predican el odio contra los granjeros blancos y los acusan de todos los males”.

En su mira está Julius Malema, jefe de la izquierda radical que exhorta a “hacerse con la tierra” de los blancos; o el presidente Jacob Zuma, quien en 2010 entonó el cántico revolucionario “disparen al granjero, maten al boer”.

La agricultura sudafricana sigue controlada en gran parte por los descendientes de los colonos. Los agricultores blancos poseen 73% de las tierras, según un reciente estudio.