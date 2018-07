Escenarios: ¿Hacia dónde va la crisis en Nicaragua?

No obstante, sobre la mesa está sin respuesta una propuesta que hicieron los obispos a Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, para que acepte un adelanto de las elecciones de 2021 a marzo de 2019.

Salida negociada

La experta en seguridad, Elvira Cuadra, ve posible que la presión del movimiento opositor y de la comunidad internacional obliguen al gobierno a hacer “algunas reformas necesarias en lo electoral y judicial”, pero “el punto crítico es la permanencia de Ortega y Murillo en el poder, el adelanto de elecciones”.

“Hay mucha urgencia social y política de hallar esa ruta en el corto plazo, pero no lo veo factible. Va a tomar un poco más de tiempo. Es una negociación compleja, porque el gobierno no muestra voluntad”, dijo a AFP Cuadra, quien no ve una renuncia en lo inmediato.