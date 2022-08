Cuatro policías heridos en protesta por apagones y alta tarife eléctrica en Puerto Rico

Cuatro policías de Puerto Rico resultaron heridos por objetos lanzados por manifestantes en el tercer día de protesta en contra de Luma Energy, encargada de la transmisión y distribución de la electricidad en la isla.



Así lo informó este domingo en un comunicado de prensa el director de la Oficina de Prensa de la Policía, Axel Valencia, luego de la manifestación llevada a cabo frente a La Fortaleza o sede del Ejecutivo puertorriqueño en el Viejo San Juan.



Valencia detalló que dos de los cuatro policías heridos fueron transportados en ambulancia para recibir ayuda médica, "luego de que fueran golpeados con adoquines y piedras de gran tamaño en el rostro y piernas".



Los adoquines forman parte de las históricas calles de El Viejo San Juan, especialmente las que engalanan la Calle de Fortaleza o también conocida como "Calle de la Resistencia" por las manifestaciones que se llevaron a cabo en el verano de 2019 para exigir la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló.



La Policía detuvo además un menor de 16 años por cruzar el perímetro establecido por las autoridades y abalanzarse hacia los agentes, ubicados detrás de la valla, para presuntamente agredirlos.



"Este se resistió al arresto, mientras su acción provocó un disturbio. La Policía contactó a los padres del menor para que llegaran al lugar donde se encontraba detenido", informó Valencia.

Los constantesque ocurren a diario endesde que junio de 2021 LUMA llegó a la isla y los aumentos en la factura pese a las interrupciones eléctricas son los propósitos de las manifestaciones, que arrancaron el pasado jueves, y a la cual también acudieron conocidos artistas, como el rapero Residente.Con pancartas y consignas como "Pal carajo LUMA", "Se busca gobernador que trabaje por", "LUMA es todo lo peor para el pueblo trabajador", "No al aumento de luz, no a LUMA", "LUMA pal carajo y llévate a Pierluisi", "Arriba y abajo, LUMA pal carajo" y el retumbe de cacerolas se destacaron el primer día deEn esta manifestación, cinco agentes resultaron heridos y cuatro personas fueron detenidas.Según detallaron las autoridades, luego de que un grupo de manifestantes comenzó a lanzar botellas de cristal, destornilladores, adoquines, botellas de cristal rellenas de supuestos químicos, huevos podridos y cacerolas, entre otros objetos a los agentes, la Policía activó un plan de desalojo.Una vez los manifestantes comenzaron a lanzar objetos contra los oficiales, la Policía les anunció las advertencias correspondientes en múltiples ocasiones.Al estos no responder al llamado de los agentes y continuar lanzando objetos "que ponían en riesgo la seguridad de todos los presentes", tanto manifestantes como agentes, la Policía tomó la decisión de dispersar a la multitud.