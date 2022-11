Mirle Marian triunfa como influencer en Estados Unidos

Nacida en la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, Mirle Marian, se ha convertido en una de las influencer's latinas más destacadas en los Estados Unidos, gracias a su originalidad a la hora de producir contenidos de tipo humorístico sobre su vida cotidiana con los que aconseja a sus seguidores en temas como la educación de niños, convivencia en pareja y emprendimiento desde casa.

Licenciada en comunicación social y con especialidades en publicidad y relaciones públicas, Mirle fundó su propia empresa de marketing en Maracaibo, en dónde producía y ejecutaba campañas comunicacionales para distintas marcas. En 2017, la crisis económica, política y social en Venezuela la obligó a emigrar junto a su núcleo familiar hacia los Estados Unidos, nación en donde triunfa cómo influencer al contar con cerca de 400 mil seguidores.

Mirle está muy familiarizada con el mundo del espectáculo, la moda y las redes sociales, además de ser periodista, fue coronada en el año 2003 como reina de la Feria Internacional de La Chinita, una de las festividades más importantes de Venezuela, y además está casada con el cantante de la agrupación Mermelada Bunch, Leo Colina, intérpretes de temas como Comando borracho y Me liberé.

“Yo siempre estuve detrás de las redes sociales, de la producción, me encargaba de producir eventos de stand up comedy, fui productora de un programa radial que se escuchaba en toda la parte occidental de Venezuela y era transmitido simultáneamente en tres emisoras radiales, hasta que decidí venirme a los Estados Unidos y formalizar la residencia en este país, se me presentó la oportunidad y la aproveche", narró la influencer venezolana.

La comunicadora reconoce que existe una línea muy fina de como perciben las personas el humor, asegura que "crear contenidos de corte humorístico es a veces desafiante, porque hay un hilo muy fino entre el humor y la aceptación de las personas en cuanto a que no les afecte y no se sientan ofendidos".

Los temas más abordados por Mirle en sus redes sociales son los de su convivencia con su esposo Leo Colina, y la de ser madre de tres niños, asegura que "todo el mundo lo vive, pero no todos se atreven a contarlo, y yo de manera jocosa hago que se identifiquen conmigo".

El éxito de Mirle y su responsabilidad en el uso de las redes sociales no solo le han permitido posicionarse como influencer, también ha recibido la confianza de empresas en Colombia y Venezuela para promocionar sus productos a través de sus publicaciones, una de ellas es la marca de ropa infantil Bambini Fashion.

En sus planes y proyectos futuros se encuentra el lanzamiento de un stand up comedy junto a su esposo, al que han denominado 'Con la cadena cortica’, un reto para ambos pues describe "que es la primera vez que van a estar actuando en vivo, allí no tenemos la posibilidad de editar, de volver a grabar, es un show de una hora y media". Mirle agrega que ya tienen fechas confirmadas en los Estados Unidos, Argentina, Chile y Venezuela para sus presentaciones.

Mirle también trabaja en una nueva faceta, la de empresaria y diseñadora, en 2023 presentará su marca de ropa deportiva y de accesorios, un emprendimiento que será respaldado por empresas colombianas en la confección de piezas de calidad, diseños innovadores.

Para conocer más sobre la exreina de belleza venezolana puedes seguirla en sus cuentas en las redes sociales Instagram, TikTok y Facebook con el usuario @mirlemarian