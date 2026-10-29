¿Quién es Richard Tur, el diplomático cubano expulsado de EE. UU. tras altercado en la ONU?

Richard Tur en un momento de su discusión con J. P. Freire, responsable de comunicaciones estratégicas de la misión estadounidense en las Naciones Unidas. ( CAPTURA DE VIDEO EN LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS. )

Richard Tur de la Concepción, el diplomático cubano expulsado de Estados Unidos después de un altercado con un funcionario estadounidense en Naciones Unidas, había desarrollado una carrera de casi una década en la Cancillería de su país y se preparaba para competir por un puesto en uno de los órganos encargados de examinar las finanzas de la ONU.

Nacido en La Habana el 31 de agosto de 1993, Tur ocupaba el cargo de primer secretario de la Misión Permanente de Cuba ante Naciones Unidas desde enero de 2024. Había llegado a Nueva York en septiembre de 2021 como segundo secretario, después de desempeñar funciones relacionadas con asuntos multilaterales, derechos humanos y cuestiones humanitarias en el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano.

Su trayectoria diplomática quedó interrumpida el martes 27 de octubre de 2026, cuando protagonizó un enfrentamiento con J. P. Freire, responsable de comunicaciones estratégicas de la misión estadounidense, durante las discusiones de la Asamblea General sobre el embargo económico a Cuba.

Washington acusó al diplomático de intentar agredir al funcionario estadounidense y ordenó su expulsión. La Habana rechazó esa interpretación y denunció que Tur había sido objeto de hostigamiento. El Departamento de Estado confirmó posteriormente su salida del territorio estadounidense, según informó The Wall Street Journal.

Una carrera en la diplomacia cubana

Tur estudió en la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin y posteriormente cursó Relaciones Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, entre 2012 y 2017.

Ese mismo año comenzó a trabajar en la Dirección de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, donde permaneció hasta 2021. Durante esa etapa atendió asuntos relacionados con derechos humanos, migración, refugiados y cooperación humanitaria, de acuerdo con los antecedentes profesionales publicados por medios cubanos independientes.

Su incorporación a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, en septiembre de 2021, marcó el comienzo de su actividad diplomática en Nueva York.

En 2023 participó en los trabajos del Grupo de los 77 y China, cuya presidencia correspondió ese año a Cuba. También intervino en negociaciones multilaterales relacionadas con la biodiversidad marina en aguas internacionales.

En abril de 2024, el periódico oficial cubano Granma lo identificó como primer secretario de la misión durante la presentación de credenciales del embajador Ernesto Soberón Guzmán ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Su trabajo se concentró especialmente en la Quinta Comisión de la Asamblea General, responsable de examinar cuestiones administrativas y presupuestarias de la organización.

Los registros de la Biblioteca Digital de Naciones Unidas recogen al menos 34 intervenciones de Tur entre diciembre de 2021 y mayo de 2025, principalmente relacionadas con asuntos financieros y presupuestarios.

Aspiraba a un nuevo cargo

Al momento de su expulsión, Tur figuraba entre los candidatos presentados por Cuba para integrar la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés como ACABQ.

Se trata de un órgano especializado que examina las propuestas presupuestarias de la Secretaría General y asesora a la Asamblea General sobre cuestiones financieras y administrativas.

Una comunicación del secretario general de la ONU, fechada el 22 de octubre de 2026, incluyó al funcionario cubano entre los aspirantes a ocupar uno de los puestos correspondientes al período 2027-2029.

Las elecciones estaban previstas para noviembre. Hasta el momento no se ha confirmado públicamente que Cuba haya retirado su candidatura como consecuencia del incidente.

Una familia vinculada al servicio exterior

La carrera de Richard Tur también está relacionada con una familia de funcionarios que han ocupado cargos en representaciones diplomáticas cubanas.

Su padre, Ricardo Tur Novo, desempeñó funciones en distintas misiones de Cuba, entre ellas destinos en Bolivia, Paraguay, Jamaica y Naciones Unidas.

Su hermano Dany Tur de la Concepción figura en registros oficiales como funcionario de la Embajada de Cuba en Canadá, donde ha ejercido responsabilidades de consejero y segundo jefe de misión.

Su esposa, Dalia Marlen Torres Seara, aparece identificada como segunda secretaria de la representación cubana ante Naciones Unidas en documentos de la Junta Ejecutiva de UNICEF correspondientes a septiembre de 2024.

El medio Martí Noticias publicó ayer testimonios de familiares y antiguos compañeros de trabajo que atribuyen a Richard Tur y a su padre vínculos con los servicios de inteligencia cubanos.

Sin embargo, esas afirmaciones proceden de fuentes anónimas y no están respaldadas por documentación oficial divulgada públicamente que permita confirmar su pertenencia a dichos servicios.

Por otra parte, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incorporó a Tur a su registro denominado Represores Cubanos después del enfrentamiento en Naciones Unidas. Se trata de una clasificación realizada por esa organización, no de una condena judicial ni de una determinación de Naciones Unidas.

El incidente que provocó su expulsión El enfrentamiento ocurrió el martes 27 de octubre, cuando J. P. Freire grababa con su teléfono celular las protestas de integrantes de la delegación cubana durante una intervención del embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz. Las imágenes difundidas muestran a Tur extendiendo la mano hacia el dispositivo utilizado por Freire. Según The Wall Street Journal, el diplomático golpeó el teléfono del funcionario estadounidense. Waltz acusó además al representante cubano de intentar presionar al personal de Naciones Unidas para que interrumpiera los micrófonos de la delegación estadounidense. La representación cubana ofreció una versión diferente. En una comunicación dirigida al secretario general de Naciones Unidas, acusó a Freire de seguir a Tur, invadir su espacio personal y continuar grabándolo pese a sus objeciones. El embajador cubano Ernesto Soberón Guzmán solicitó la intervención de las instancias de seguridad y asuntos jurídicos de la organización. Hasta ahora no se ha divulgado una conclusión independiente de Naciones Unidas que establezca las responsabilidades de los involucrados.

La decisión de Washington

La noche del martes, Waltz anunció durante una entrevista con el programa Hannity, de Fox News, que el secretario de Estado, Marco Rubio, había firmado los documentos necesarios para expulsar al diplomático cubano.

El funcionario estadounidense afirmó que Tur tendría que abandonar el país en un plazo de 24 horas.

El miércoles 28 de octubre, el Departamento de Estado confirmó su salida de territorio estadounidense, según informó The Wall Street Journal, aunque no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias de su partida.

La expulsión coincidió con una confrontación verbal entre Waltz y el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, durante el debate sobre el embargo.

El representante estadounidense criticó al Gobierno cubano y al fallecido líder Fidel Castro, lo que provocó protestas de la delegación de La Habana. Rodríguez cuestionó las afirmaciones de Waltz, mientras este acusó a los representantes cubanos de intentar impedir su intervención.

Al día siguiente, el miércoles 28 de octubre, la Asamblea General aprobó nuevamente la resolución que reclama el levantamiento del embargo estadounidense contra Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

La salida de Tur se produjo pocos días antes de las elecciones para la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, a la que aspiraba como candidato de Cuba. El incidente deja pendiente conocer si La Habana mantendrá su postulación y qué consecuencias tendrá la expulsión para su carrera diplomática.