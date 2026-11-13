Nvidia: sexo, espionaje y poder detrás de la caída de Jensen Huang

Fotografía de archivo del 13 de septiembre de 2023 que muestra al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en Capitol Hill, Washington (EE. UU.). Huang, dimitió este jueves como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva después de 33 años de liderar al gigante tecnológico estadounidense, para nombrar en su reemplazo como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress. ( EFE/ SHAWN THEW/ARCHIVO )

La salida de Jensen Huang de la dirección de Nvidia, anunciada este jueves 12 de noviembre de 2026, marca el desenlace de una crisis que comenzó con revelaciones sobre su vida privada y terminó por involucrar a los servicios de inteligencia estadounidenses, las autoridades comerciales, los mercados financieros y la junta directiva de una de las empresas más influyentes del mundo.

Durante los últimos días, las revelaciones han expuesto distintas dimensiones del escándalo: una relación con una ejecutiva sospechosa de colaborar con China, investigaciones sobre el posible desvío de procesadores avanzados, una segunda relación extramatrimonial, pérdidas bursátiles y acciones judiciales promovidas por inversionistas.

El caso trasciende la conducta personal del empresario. Nvidia ocupa una posición estratégica en la industria de la inteligencia artificial, mientras Estados Unidos y China mantienen una disputa por el acceso a semiconductores avanzados, considerados esenciales para el desarrollo tecnológico, económico y militar.

La renuncia de Huang, de 63 años, pone fin a 33 años de liderazgo desde la fundación de la empresa en 1993. La compañía confirmó que Colette Kress, su vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá temporalmente la dirección mientras se selecciona un sucesor permanente.

Una relación bajo sospecha

El origen de la controversia se encuentra en informaciones publicadas por medios estadounidenses sobre una relación sentimental entre Huang y Alice Huang, ejecutiva vinculada a Megaspeed, empresa de servicios informáticos y centros de datos establecida en Singapur.

Según las investigaciones periodísticas, los organismos de inteligencia estadounidenses sospechan que la empresaria habría participado en una operación destinada a obtener información sobre Nvidia y facilitar el acceso de compañías chinas a tecnología sometida a restricciones de exportación.

Un informe de inteligencia citado por la prensa señaló que Alice Huang habría sido reclutada para recopilar información sobre el empresario, dentro de una iniciativa atribuida al Ministerio de Seguridad del Estado de China.

Las sospechas no constituyen una demostración judicial de espionaje. Tampoco se ha establecido públicamente que Jensen Huang conociera una eventual vinculación de la ejecutiva con los servicios de inteligencia chinos o que hubiera entregado deliberadamente información confidencial.

Pekín rechazó las acusaciones y sostuvo que Washington utilizaba las denuncias para justificar las restricciones a la venta de procesadores avanzados.

US$7,500 millones en procesadores

Una de las revelaciones más importantes apareció el 10 de noviembre, cuando medios y agencias de prensa revelaron una presunta red comercial utilizada para facilitar el acceso de empresas chinas a procesadores de Nvidia.

La investigación señaló operaciones relacionadas con aproximadamente 240,000 chips, valorados en al menos US$7,500 millones, entre ellos los modelos H100, H200 y A100, empleados en sistemas de inteligencia artificial.

Según esas informaciones, Alice Huang, su esposo y su hermana habrían desarrollado una estructura de compañías en China y Singapur para adquirir los componentes y permitir su utilización por clientes chinos.

El asunto reviste particular importancia porque Washington ha limitado desde 2022 la exportación de determinados semiconductores a China, con el propósito de impedir que Pekín acceda a capacidades tecnológicas consideradas estratégicas.

El Departamento de Justicia estadounidense asumió una investigación federal sobre Megaspeed, mientras el Departamento de Comercio examinaba sus actividades relacionadas con el acceso a tecnología avanzada.

Las cantidades mencionadas en los reportajes y la existencia de investigaciones no equivalen a una conclusión judicial sobre operaciones ilícitas.

La confesión del fundador

La dimensión personal del escándalo quedó expuesta el domingo 8 de noviembre, cuando Huang reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa, Lori, con quien está casado desde 1985.

En una comunicación dirigida a los empleados de Nvidia, admitió que sus acciones habían causado sufrimiento a su familia, incluidos sus dos hijos, quienes también trabajan en la compañía.

La confesión representó un acontecimiento inusual para un ejecutivo cuya imagen pública había estado asociada durante tres décadas a la innovación y el liderazgo tecnológico.

El empresario manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones y reafirmó su compromiso con la compañía y Estados Unidos.

Sin embargo, el reconocimiento de la relación no resolvió las preguntas sobre los posibles riesgos de seguridad ni sobre las obligaciones de transparencia de los principales responsables de una corporación que cotiza en bolsa.

Una segunda relación

La crisis se profundizó el miércoles 11 de noviembre, cuando The New York Times divulgó informaciones sobre otra relación extramatrimonial del empresario, esta vez con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

Según AFP, existían pruebas en video que mostraban a Huang y Powell en actitud amorosa.

La ejecutiva, de 48 años, desempeñaba funciones relacionadas con la expansión de la tecnología de Nvidia hacia la atención sanitaria y la educación superior.

La revelación abrió interrogantes sobre posibles conflictos de intereses, la supervisión de los ejecutivos y los mecanismos internos para gestionar relaciones sentimentales cuando existe una diferencia jerárquica.

No se ha establecido públicamente que Powell participara en actividades de espionaje ni que estuviera vinculada a las operaciones investigadas de Megaspeed.

Investigación independiente

La respuesta institucional de Nvidia comenzó con la decisión de establecer una investigación supervisada por miembros independientes de su consejo de administración.

Posteriormente, la compañía encargó las pesquisas a Joon H. Kim, antiguo fiscal federal interino del Distrito Sur de Nueva York, y al bufete Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, especializado en asuntos corporativos y litigios complejos.

Kim cuenta con experiencia en investigaciones de fraude financiero, corrupción y otras conductas empresariales.

Nvidia señaló inicialmente que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional estadounidense, aunque consideró necesario examinar la información disponible.

La salida de Huang no supone, por sí misma, una determinación de culpabilidad. Las investigaciones deberán esclarecer si existieron fallas de seguridad, incumplimientos empresariales o conductas que justifiquen responsabilidades adicionales.

La demanda de accionistas

Las repercusiones llegaron también a los tribunales estadounidenses. Mark Kistenmacher, accionista de Nvidia, presentó una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California por presunto fraude bursátil y solicitó que el procedimiento fuera reconocido como una acción colectiva.

El demandante pretende representar a los inversionistas que adquirieron valores de la compañía entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

La acusación sostiene que Nvidia y su entonces director ejecutivo omitieron información relevante sobre la verdadera naturaleza de los vínculos personales y comerciales con Alice Huang.

Según los argumentos presentados, esas omisiones habrían contribuido a mantener artificialmente elevado el precio de las acciones, provocando pérdidas cuando las informaciones se hicieron públicas.

La demanda permanece pendiente de resolución y los señalamientos de fraude no constituyen hechos probados.

Pérdidas en Wall Street

La incertidumbre provocó una reacción considerable en los mercados financieros.

Las acciones de Nvidia retrocedieron un 4.27 % después de las primeras revelaciones. Posteriormente, nuevas informaciones intensificaron las ventas y las preocupaciones sobre la continuidad del liderazgo empresarial.

AFP señaló que la compañía había perdido aproximadamente una cuarta parte de su valor bursátil en poco más de un mes, aunque esa variación no puede atribuirse exclusivamente al escándalo.

El deterioro de su cotización permitió que Microsoft desplazara a Nvidia como la segunda empresa de mayor valor del mundo, detrás de Apple, según los datos recogidos por la agencia.

Tras confirmarse la renuncia, los títulos llegaron a caer más de un 10 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Antes de la crisis, la capitalización bursátil de Nvidia rondaba los cuatro billones de dólares, una dimensión que explica las posibles consecuencias de sus problemas internos para inversionistas y empresas vinculadas a la inteligencia artificial.

Trump, defensor de Huang, tocado por la disputa tecnológica

El escándalo también alcanzó a la Casa Blanca debido a la estrecha relación entre Huang y el presidente Donald Trump.

El empresario se había convertido en un asesor informal del mandatario en asuntos relacionados con inteligencia artificial, además de participar en las discusiones sobre las restricciones comerciales aplicadas a China.

Trump defendió públicamente a Huang después de conocerse las primeras acusaciones. Lo describió como un hombre honorable y destacó sus contribuciones a Estados Unidos.

A finales de 2025, Washington autorizó determinadas exportaciones de chips H200, sujetas a condiciones económicas, pese a la oposición de funcionarios preocupados por las implicaciones de seguridad nacional.

Huang defendía la necesidad de mantener la presencia estadounidense en el mercado tecnológico chino, mientras sectores del Gobierno consideraban que determinadas exportaciones podían fortalecer las capacidades estratégicas de Pekín.

El Congreso también comenzó a examinar el asunto. Legisladores republicanos solicitaron una sesión informativa sobre los protocolos de seguridad de Nvidia, prevista para el 18 de noviembre.

El futuro sin Huang La confirmación de la renuncia puso fin a las especulaciones sobre una posible destitución del empresario, que habían aumentado después de conocerse que la junta directiva examinaba su permanencia. Nvidia anunció además el nombramiento de Harvey Jones como presidente del consejo de administración, separando esa función de la dirección ejecutiva. Colette Kress tendrá la responsabilidad de conducir la transición en un momento delicado para la compañía, cuyos procesadores sostienen una parte fundamental de la infraestructura utilizada por los grandes desarrolladores de inteligencia artificial. La junta aseguró que los compromisos comerciales, las operaciones y los planes tecnológicos continuarán sin interrupciones. El proceso para seleccionar un nuevo director ejecutivo incluirá candidatos internos y externos. La empresa tiene previsto presentar sus resultados trimestrales el 17 de noviembre. El comunicado oficial no atribuyó expresamente la renuncia a las investigaciones sobre la vida privada de Huang ni a las sospechas de espionaje, aunque ambas controversias dominaron los acontecimientos que precedieron su salida.