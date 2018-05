ETA, más muertos en democracia que bajo la dictadura franquista

Los atentados

“Era como vivir dentro de una pesadilla”, recuerda Eduardo Madina, ex diputado socialista que perdió una pierna al estallar una bomba lapa bajo su coche el 19 de febrero de 2002, cuando tenía 26 años.

Según constata el informe Foronda, de la Universidad del País Vasco, sus acciones fueron in crescendo tras la muerte de Francisco Franco en 1975.

Los secuestros

Intimidación y “kale borroka”

“A mí por llevar una bandera española en el puño me partieron la cara”, recuerda el senador conservador Iñaki Oyarzábal, adolescente en aquella época.

Extorsiones

“Al no haber entregado a Euskadi Ta Askatasuna [ETA] la ayuda económica solicitada por diez millones de pesetas y habiendo vencido sobradamente los plazos estipulados (...), tanto Ud. como todos sus bienes son objetivo operativo de ETA”, decían las misivas.

Violencia policial y torturas

A base de ejecuciones, secuestros y torturas, las fuerzas de seguridad también hicieron su “guerra sucia” en el País Vasco.

El 29 de enero de 1982, Encarni Blanco, simpatizante de ETA, fue detenida con su marido por la Guardia Civil tras regresar de su viaje de novios.

La detención duró cinco días y cinco noches. Cuenta que estuvo encapuchada todo el tiempo, y que recibió numerosas descargas eléctricas.

“No puedes tumbarte, no puedes dormir, no sabes en la hora que vives, no sabes si es de día o es de noche (...) al final te derrumbas como persona”.

Entre 1960 y 2014 se presentaron más de 4.000 denuncias contra la policía por presuntas torturas.

