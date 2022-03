La ONU sólo logra un 55 % de la ayuda humanitaria solicitada para Afganistán

La conferencia internacional de donantes celebrada este jueves por la ONU, junto a Alemania, Reino Unido y Catar, con el objetivo de lograr 4,400 millones de dólares para la grave crisis que sufre Afganistán se clausuró con promesas de donaciones de sólo 2,440 millones de dólares, un 55 % de lo solicitado.



El secretario general asistente para asuntos humanitarios, Joyce Msuya, expresó tras presentar los resultados su esperanza en que los países donantes "aumenten los compromisos hechos hoy y continúen apoyando la respuesta humanitaria en Afganistán", país golpeado por décadas de conflicto y por su peor sequía en 30 años.



Los 4,400 millones de dólares suponían la mayor petición de ayuda para un sólo país en la historia de los programas humanitarios de la ONU, aunque según señaló en el inicio de la conferencia su secretario general, António Guterres, son vitales para ayudar a un país donde actualmente el 95 % de la población no tiene suficiente comida.



"Nueve millones de personas están en riesgo de hambruna, un millón de niños malnutridos están en peligro de morir si no se actúa rápido, y a ello se añade que los precios globales están aumentando exponencialmente debido a la guerra en Ucrania", subrayó en su intervención.



"La gente está ya vendiendo a sus hijos, o hasta partes de su cuerpo, para alimentar a sus familias. La economía de Afganistán está ya colapsada", describió el responsable de Naciones Unidas, quien también advirtió que sin asistencia humanitaria un 97 % de la población afgana vivirá bajo el umbral de la pobreza este año.



Otro factor que ha empeorado la situación en el país de Asia Central es el hecho de que muchos programas de ayuda internacional se hayan detenido tras el regreso al poder de los talibanes, en agosto del año pasado, como consecuencia del aislamiento internacional ejercido contra ese régimen por sus violaciones de derechos humanos.



"La comunidad internacional tiene que buscar formas para librar a los afganos del impacto que ha tenido la decisión de detener la ayuda al desarrollo del país, o la de congelar activos de Afganistán en el extranjero por valor de 9,000 millones de dólares", aseguró Guterres, quien añadió que "los países más poderosos no pueden ignorar las consecuencias de sus decisiones en los más vulnerables".



Con los 4,400 millones de dólares solicitados, las distintas agencias de Naciones Unidas buscaban asistir a unos 22 millones de afganos (más de la mitad de la población) con alimentos, agua potable, atención sanitaria, alojamiento, medios educativos y otras formas de ayuda humanitaria.



La insuficiente respuesta de la comunidad internacional hoy a la crisis afgana no es nueva en estos momentos de turbulencias por la guerra en Ucrania y su impacto en la economía global, ya que ocurrió algo similar hace dos semanas, en otra conferencia organizada por la ONU para financiar ayuda humanitaria para la crisis en Yemen.



En aquella ocasión Naciones Unidas solicitó 4,270 millones de dólares, pero en esa jornada sólo consiguió arrancar promesas de donaciones por valor de 1,300 millones de dólares.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.