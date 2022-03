Turquía descarta imponer sanciones a Rusia y prefiere "mantener puentes"

Turquía no prevé imponer sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, para no perjudicar sus propios intereses y para mantener abiertos canales de comunicación con Moscú que faciliten una salida negociada, aseguró este martes el Gobierno turco.



"Tiene que haber alguien que pueda hablar con Rusia. ¿Quién lo hará si todos cortan los puentes? No planeamos un paquete de sanciones, porque queremos mantener abierto este canal", dijo el portavoz de la Presidencia turca, Ibrahim Kalin, en una entrevista en la emisora CNNTürk.



Kalin admitió también que tanto la importación del gas ruso como la importancia del turismo ruso en Turquía eran factores para descartar sanciones.



El portavoz reiteró que Turquía seguirá aplicando las normas de la Convención de Montreux, que regula el paso por el estrecho que une el Mar Mediterráneo el Mar Negro.



"Los buques de los países implicados no pueden pasar por el Bósforo y los Dardanelos, salvo si están regresando a su puerto de matrícula", destacó Kalin.



De momento, ningún navío militar ha pedido pasaje y "tampoco debería haberlo", para no hacer escalar las tensiones.



Por otra parte, el portavoz turco se mostró poco optimista respecto a las negociaciones entre Kiev y Moscú.



Puso en duda que los equipos negociadores se podrían reunir mañana, como está previsto, por "motivos técnicos", sino que se atrasaría "un día o dos".



"Las negociaciones no son fáciles. Rusia tiene demandas poco realistas. Como el reconocimiento de Crimea o el desarme de Ucrania. Desde nuestro punto de vista no son aceptables", dijo Kalin, sugiriendo que en primer lugar se debería acordar un alto el fuego y un corredor humanitario.



El portavoz aseguró que "el objetivo principal de (el presidente ruso, Vladímir) Putin no es Ucrania, sino que quiere concluir un acuerdo más grande con Occidente".

