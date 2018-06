La unidad de la Unión Europea se ve amenazada por disputas migratorias

El nuevo gobierno español de centroizquierda salió al rescate, ofreciendo puerto seguro en Valencia al barco de rescate.

“No debería dejarse que Malta, Italia, Grecia o España tengan que lidiar por su cuenta con esto. Los países que no están en el Mediterráneo no pueden tratar de emplear la geografía para eludir la responsabilidad”, afirmó a The Associated Press Roberta Metsola, una destacada legisladora de la UE especializada en inmigración.

El tema es tan sensible que la presidencia rotativa de la UE, que ahora recae en Bulgaria, lleva meses supervisando reuniones de bajo nivel a puerta cerrada para buscar un compromiso. Pero el problema es principalmente político, no técnico.

Hungría y Polonia se han negado a aceptar refugiados y otros países apenas han contribuido al intento fallido de la UE de compartir la carga que suponen los refugiados.

El problema ha puesto mucha presión interna sobre la canciller de Alemania, Angela Merkel, que en 2015 se negó a cerrar la puerta de Alemania a los migrantes, muchos de los cuales huían de conflictos en Siria e Irak. El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer quiere ahora rechazar a los refugiados que se han registrado antes en otro lugar.

Austria y Dinamarca, por su parte, han propuesto formar campamentos migrantes fuera de la Europa occidental, en los Balcanes. Elizabeth Collett, directora de Migration Policy Institute Europe, dijo que esos planes son un indicador de tiempos desesperados.

“Estas ideas (...) se ven bien sobre el papel, pero ha sido difícil identificar un país fuera de la UE dispuesto a ser un ‘estado vasija’ de este modo, o diseñar un sistema que de verdad funcionara”, explicó. “Lo que ha cambiado ahora es la cantidad de desesperación política implicada en defender estas ideas. Los países están dispuestos a poner más sobre la mesa _es decir, pagar más a terceros países_ y les preocupa menos lo bien que funcionen”.

Los líderes de la UE han reclamado que se encuentre una solución este mes. No hay ninguna a la vista, de modo que Merkel y sus colegas se ven obligados a abordar el espinoso asunto de nuevo en su cumbre del 28 y 29 de junio. La presencia de un nuevo gobierno populista en Italia _cuyo primer ministro ha prometido deportar a decenas de miles de inmigrantes tan pronto como pueda_ hará aún más difícil cualquier compromiso sobre inmigración.

“Europa puede ser el ejemplo para todo el mundo en este asunto, pero tenemos que ver auténtica voluntad política para alejarnos de la retórica combativa para tomar decisiones duras”, dijo Metsola. “La pelota está en el tejado de (los jefes de gobierno) ahora. El mundo observa”.