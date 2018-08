5 razones por las cuales la pesadilla de Venezuela podría empeorar, con o sin los drones asesinos

No hay acuerdo internacional

Un gobierno como el de Maduro no duraría mucho en Francia, por ejemplo, por la presión diplomática, política y económica que ejercerían los países vecinos y la Unión Europea para castigar al régimen autoritario.

Se sabe que las sanciones económicas, como las aplicadas recientemente a Venezuela, rara vez funcionan, sin otras medidas complementarias, para forzar a los gobiernos a actuar de manera más consecuente.

Sin embargo, un estudio demuestra que la presión internacional podría tener algunos efectos positivos bajo dos condiciones. Primero, el país sancionado debe ser altamente dependiente del intercambio económico internacional y no tener aliados fuertes. Segundo, las sanciones deben ser multilaterales.

Ninguna de estas condiciones está presente en Venezuela.

Durante dos años, la Organización de Estados Americanos ha intentado expulsar a Venezuela porque ha dejado de ser una democracia. Pero países miembros como Ecuador, Bolivia y Nicaragua —que cuentan con líderes fuertes aliados a Maduro— bloquean la iniciativa.

Aun si se lograra suspender a Venezuela, éste sería un acto simbólico. Venezuela ya anunció su retiro de la Organización, llamándola “un organismo colonial al servicio de Washington.”

En cualquier caso, sus vecinos latinoamericanos no son los principales socios financieros internacionales de Venezuela. Son China y Rusia quienes en gran medida mantienen a flote el régimen de Maduro mediante la compra de concesiones petroleras y la extensión del período de amortización de préstamos. Si América Latina aislara a Venezuela con el propósito de forzar cambios políticos, Maduro aumentaría su dependencia de estos dos regímenes no democráticos.

Sabemos que todo esto no es lo que los millones de venezolanos que sufren querrían escuchar, pero Maduro podría mantenerse en el poder por bastante tiempo.

Mientras no se agoten estas fuentes nacionales e internacionales de apoyo, la transición a la democracia no será ni rápida ni inmediata.

