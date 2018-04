América Latina tiene mucho que ganar con la inserción de la mujer en la economía

Educación, maternidad, falta de confianza en sí mismas, menores oportunidades en un mundo de hombres son algunas causas de que las latinoamericanas no hayan conseguido cerrar la enorme brecha que existe.

Penalizadas por maternidad

Y es que está demostrado que si las mujeres dejan su trabajo entre los 25 y 35 años por la maternidad, no se vuelven a poner en lo que respecta a salarios.

¿Cuotas o no cuotas? Para algunos éste sigue siendo el dilema. “Tras discutirlo mucho, hemos decidido imponer cuotas transitorias” que permitan partir de una base, dijo Susan Segal, presidenta del Council of the Americas de Estados Unidos, como ya lo hizo la expresidenta chilena Michele Bachelet introduciendo cuotas en el Parlamento.

“Hay un tema de barreras que tenemos que cambiar y poner transparencia para que no haya discriminación salarial”, sostuvo Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú y moderadora del panel titulado “la mujer como protagonista de la economía del Siglo XXI”.