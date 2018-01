Banco Mundial cambió “injustamente” informes que afectaron a Chile, según WSJ

NUEVA YORK. El Banco Mundial (BM) cambió las metodologías de cálculo de uno de sus principales informes de manera “injusta y engañosa” durante varios años, algo que afectó a la posición de Chile en los ránkings sobre competitividad empresarial, informó The Wall Street Journal en su edición impresa.

El economista jefe del BM, Paul Romer, declaró al diario que corregirá y recalculará los ránkings nacionales de competitividad en los negocios de los cuatro últimos años publicados en el informe “Doing Business” (Haciendo negocios), que conciernen al mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

Romer añadió que las revisiones afectarán especialmente a Chile, cuya posición en esas listas ha sido “especialmente volátil” en los últimos años debido a “motivaciones políticas” del Banco Mundial.

El directivo indicó que los cambios en la metodología de cálculo de las listas nacionales “penalizaron fuertemente” la posición de Chile durante el mandato más reciente de Bachelet, y las correcciones se “centrarán” en ellos.

“Quiero disculparme personalmente ante Chile y cualquier otro país en el que hayamos transmitido la impresión equivocada”, dijo Romer, quien se consideró los problemas con el informe “su culpa”.

“No hicimos las cosas lo suficientemente claras”, añadió.

El BM está comenzando el proceso de corrección de los informes y volviendo a publicar los ránkings tal y como habrían quedado sin esos cambios en su metodología de cálculo, lo que podría suponer “cambios significativos para otros países”, de acuerdo al WSJ.

La posición de Chile en la lista ha variado desde el número 25 hasta el 57 desde el año 2006, un período en el que se han alternado la socialista Bachelet y el conservador Sebastián Piñera en el gobierno.

Mientras que con Bachelet el puesto de Chile en el ránking se “deterioró” repetidamente, en cambio “subió” con Piñera.

Según un análisis preliminar de Romer, durante los cuatro últimos años la caída de Chile en la lista se debió a nuevas “métricas” utilizadas para calcular el índice y no a cambios en el entorno económico del país.

“Con base en las cosas que medíamos antes, las condiciones económicas no empeoraron en Chile bajo la administración de Bachelet”, admitió Romer, quien apuntó no haber cumplido con sus “diligencias” y haberse dado cuenta “más tarde” de que no “confiaba en la integridad” de los datos del informe.

El informe “Doing Business” clasifica a los países utilizando métricas como el número de días que conlleva abrir un negocio o el coste de obtener un permiso de construcción, y el BM ha actualizado su metodología con el tiempo.

Durante el Gobierno de Bachelet desde 2014, nuevos componentes de cálculo impactaron a Chile. De un puesto 33 en un índice sobre la facilidad para pagar impuestos en 2015, pasó a un 120 en 2016 tras la introducción de una nueva métrica sobre el tiempo que las empresas pasan dedicándose a temas impositivos.

Romer comenzó a trabajar en el BM en octubre de 2016 y los cambios en informes pasados se remontan a años antes de su llegada a la organización. Desde entonces, ha chocado con otros empleados debido a la “claridad y concisión” de lo que escriben en los informes, destaca el WSJ.