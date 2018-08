Campesinos denuncian ante Maduro la corrupción que carcome a la revolución

CARACAS. Campesinos venezolanos que caminaron unos 500 kilómetros hasta Caracas se plantaron este jueves frente al presidente Nicolás Maduro para denunciar con desenfado la corrupción que carcome a la llamada “revolución bolivariana” en sus regiones.

“Nos preocupa, señor presidente, la corrupción, la ineficiencia, la incapacidad, la indolencia y el tráfico de influencias”, dijo Arbonio Ortega durante una reunión de decenas de agricultores con Maduro, transmitida en cadena de radio y televisión.

En un salón del palacio presidencial de Miraflores, Ortega añadió que gran parte de 210 predios “recuperados” bajo la figura Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) “son un cementerio de maquinarias y tierras improductivas”. Ello, subrayó, “ha fomentado un latifundio de Estado”.

El vocero recriminó que la marcha fuera “vilipendiada” y “estigmatizada” como opositora. “¿Quién de aquí no es chavista? ¿Quién no está con la revolución? ¿Quién no está con el presidente Maduro?”, exclamó entre aplausos.