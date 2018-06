Convocan al diálogo en vísperas de paro que amenaza con paralizar a Nicaragua

El costo del paro

Pobladores de Managua y otras ciudades se lanzaron a comprar granos básicos, leche, pan y hortalizas por temor de que el paro se extienda por más de un día.

“La economía produce 35 millones de dólares diarios, puede ser que no todo se paralice porque hay actividades que no pueden detenerse”, por lo que se estima en términos de valor se deje de producir entre 25 a 30 millones, dijo a la AFP Mario Arana, directivo de la Asociación de Productores y exportadores de Nicaragua (APEN).

El sector privado, otrora aliado de Ortega, rompió esa alianza en medio de las violentas protestas.

La solución a la crisis “se ha tomado mas tiempo de lo que realmente justifica la situación. La población está siendo reprimida y este paro es para expresar ese descontento y sentir de la ciudadanía”, manifestó Arana.

“Antes realizaba de 20.000 a 30.000 dólares por día, pero desde que comenzaron esas bullas (protestas) la gente no quiere invertir. Está baja la actividad, no sabemos que va a pasar”, dijo con preocupación Marina Oviedo, que trabaja en la compra y venta de dólares en Managua.

En el mercado Israel Lewites, en el oeste de Managua, los comerciantes anticipaban que no abrirán sus puestos ante el temor de salir a la calle y a ser blanco de grupos paramilitares.

“Yo no estoy de acuerdo con el paro, no me parece que sea la solución. Hay gente como la señora que vende tortillas, el taxista, el que vende agua en la calle que no tienen un salario y viven con lo que consiguen a diario”, manifestó una socióloga que prefirió no dar su nombre.

Desde que se iniciaron las manifestaciones el 18 de abril, el balance de víctima es de 152 muertos y 1.340 heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

La economía de Nicaragua, uno de los países más pobres de Centroamérica, presentó la última década altos indices de crecimiento, con tasas entre 4% y 5% según cifras oficiales reconocidas por organismos internacionales.

Con la crisis sociopolítica, estimaciones no oficiales esperan una caída del 1% PIB, que en términos de valor alcanza 800 millones de dólares, según la ONG Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copade).

Ortega, de 72 años, está en el poder desde 2007 y enfrenta acusaciones de abuso de poder y corrupción de parte de sus opositores.