Cuba equipara la crisis de niños migrantes en EEUU a la Operación Peter Pan

Para la mayoría de los niños de la “Operación Peter Pan” el reencuentro no llegaría hasta varias décadas después, debido a las complejas y tensas relaciones entre Cuba y EE.UU., que permanecieron más de 50 años sin nexos diplomáticos oficiales y solo reanudaron lazos en 2015.

Reunificación familiar

La reunificación familiar terminó en “una larga espera para muchos de los niños, quienes padecieron de traumas y desgarramientos físicos y sicológicos en campamentos improvisados con muy poca atención pedagógica”, indica Granma.

“Mis padres biológicos siempre me advirtieron que nunca debía ser traidor. Pienso que cuando me marché de Cuba la familia creyó en un pronto regreso y fueron cinco años de separación. Sentí que me quitaron mi infancia. Me prometí regresar y recuperar lo que se me quitó porque yo no lo abandoné”, explicó por su parte López.

A fines de la década de 1970 Alex López fundó la compañía Interplanner Travels, para promover viajes entre el país norteño y las antiguas naciones socialistas de Europa del Este, y fue uno de los primeros en llevar estadounidenses a Cuba, bajo la anuencia del propio Fidel Castro, al que conoció en su regreso a la isla en 1978.

Desde ese año López ha promovido los viajes entre los dos países sorteando las restricciones que impone el embargo estadounidense sobre la isla, a donde los ciudadanos de ese país aún no pueden viajar como turistas.