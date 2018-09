Después del ciclón, la adversidad sigue para los puertorriqueños en EEUU

Indiferencia

“Crisis emocional”

La FEMA había ofrecido devolver sin cargo a los puertorriqueños a la isla hasta el 30 de agosto. De los miles de desplazados, solo unos 500 aceptaron la oferta, indicó la agencia.

Miranda, que comparte dormitorio con su madre y su hijo, está decidida a quedarse, aunque afirma que la vida en el refugio está dejando su huella.

“Ahora estoy en el limbo. No me han dicho si soy elegible para obtener vivienda, ni si me puedo quedar en este refugio. No he podido dormir”, dijo a la AFP.

Rafael Barreto, un evacuado que se encuentra en Nueva York desde noviembre y realiza trabajo comunitario, habló del persistente trauma psicológico que cargan los puertorriqueños desplazados, que además deben lidiar con el estrés de encontrar un nuevo hogar.

“Lo que hay es una crisis emocional tras haber huido del desastre. Cuando hay viento fuerte, a muchos de nosotros nos vienen ‘flashbacks’”, señaló a la AFP.

En tanto, Leonell Torres, un psicólogo que ha atendido a personas desplazadas por la tragedia, explicó que cada reubicación es en sí misma un hecho traumático que podría actuar como disparador.

“Existe la idea equivocada de que estar aquí es una garantía de bienestar”, indicó.

En un informe divulgado en su sitio web este verano boreal, la FEMA admitió no estar adecuadamente preparada para manejar los efectos del huracán María, carecer de suficiente personal y demorar más de lo debido para entregar los suministros.

“Todo ha sido muy complicado, frustrante, y la mayoría pensaba que porque somos ciudadanos estadounidenses no seríamos tratados en forma diferente”, dijo Barreto. AFP/por Cecilia Butini