En medio de paro opositor en Nicaragua, Ortega moviliza a sus seguidores

MANAGUA. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, movilizó este viernes a sus seguidores en caravana de Managua a la rebelde ciudad de Masaya (sur), para contrarrestar un paro laboral de la oposición que, con negocios cerrados y calles medio vacías, exige su salida del poder.

Mercados, bancos, tiendas, gasolineras, restaurantes y pequeñas ventas de comida no abrieron en ciudades y pueblos, en apoyo al llamado opositor pero también por temor a saqueos o asaltos.

“Estoy trabajando por necesidad. Pero el paro es un arma para presionar al gobierno, porque a esta situación no se le ve fin. Los pobres somos los que estamos muriendo”, dijo a la AFP Adolfo Díaz, limpiabotas de 67 años, en el solitario mercado Huembes, en el este capitalino, donde hay 4.500 negocios.

En Managua, seguidores de Ortega partieron a bordo de cientos de vehículos y motocicletas, ondeando banderas rojinegras del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), enrumbándose hacia Masaya, 30 km al sur.

“Queremos demostrar fuerza, que el FSLN no está enterrado, sigue fuerte y representa a la mayoría que somos los pobres”, declaró a la AFP Carlos López, de 57 años.

Ambas acciones se realizan entre temores en medio de una desbordada violencia que deja unos 270 muertos y unos 2.000 heridos en tres meses de protestas contra el gobierno.

Los opositores reclaman justicia, y elecciones adelantadas o la renuncia de Ortega, a quien acusan de desatar una feroz represión contra las protestas y crear una dictadura con su esposa Rosario Murillo, marcada por la corrupción y el nepotismo.

Para el gobierno los manifestantes son “delincuentes” y parte de la “derecha golpista”, apoyada por sectores de Estados Unidos.

La OEA inició esta tarde en Washington una sesión extraordinaria por la grave situación de Nicaragua, luego de que el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le presentó un informe que reportó un “profundización” de la violencia y la represión.

- “Vamos ganando la paz” -

El histórico “repliegue” conmemora cada año una gesta guerrillera previa al triunfo de la insurrección popular que, encabezada por el FSLN, derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.

“Vamos al repliegue porque vamos ganando la paz (...) hacia Masaya en conmemoración heroica”, dijo Murillo al iniciar el acto, en una llamada a medios oficialistas.

El “repliegue”, ocurrido el 27 de junio de 1979 cuando miles de guerrilleros de Managua se retiraron a Masaya para reagrupar fuerzas antes de derrocar a Somoza, se conmemora anualmente con una caminata hasta esa ciudad, la más rebelde del país.

Los opositores creen que ya es una derrota para el gobierno haberlo postergado a este viernes, hacer caravana y no caminata, y terminar llegar hasta el norte de Masaya, sin entrar al combativo barrio indígena Monimbó (sur), atrincherado en resistencia contra Ortega.

“Por la intentona de golpe de Estado de la extrema derecha pagada por los gringos, se pospuso y vamos en caravana. ¿Monimbó? Han financiado a grupos para crear caos y terrorismo”, agregó López.

El barrio ha estado en alerta. Sus pobladores reforzaron barricadas contra las fuerzas policiales que actúan con paramilitares. Un equipo de AFP en la entrada de Masaya escuchó un par de disparos.

- “Si no trabajo, no como” -

El paro de 24 horas convocado por la opositora Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia, que aglutina a grupos de la sociedad civil, comenzó a las 00H00 locales (06H00 GMT), respaldado por la cúpula empresarial.

Según seguidores de la oposición, el paro se cumple en 90%, aunque medios oficialistas reportan normalidad en algunas zonas de comercio. En Mercado Oriental, el más grande -de unos 20.000 negocios-, está a oscuras y prácticamente cerrado.

El paro, el segundo tras el del 14 de junio -que dejó cuatro fallecidos-, se realiza un día después de una gran marcha en Managua y manifestaciones en otras ciudades, con saldo de cuatro policías y un civil muertos en un municipio del sureste.

En la tercera jornada de presión de la Alianza, los opositores irán el sábado en caravana de vehículos por los conflictivos barrios orientales de Managua.

“Si no trabajo no como. No se trata de no apoyar el paro, sino del sustento de nuestras familias. Necesitamos que esto termine para poder trabajar”, dijo Néstor Larios, zapatero de 56 años.

Como salida a la crisis, la Iglesia católica, mediadora en un diálogo entre el gobierno y la Alianza, propuso adelantar los comicios de 2021 a 2019. Pero fue descartado por Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer periodo consecutivo.

El analista Oscar René Vargas cree que la oposición corre el riesgo de desgastarse, mientras que para el gobierno su talón de Aquiles es la economía. Más de 200.000 empleos se han perdido y el Banco Central rebajó la proyección de crecimiento de 4,9% a 1%.