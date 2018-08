Expresidente de Colombia se despide con mensaje de paz

Pese a las críticas sí puso fin a un conflicto armado de más de medio siglo. Las FARC hoy ya no existen, se constituyeron como partido político y dejaron las armas, tras conversaciones que se llevaron a cabo en Oslo y en La Habana con la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Su mensaje dice: “Y si me preguntan si lo arriesgaría todo otra vez por la paz de este país, diría mil veces: ¡SÍ! Ha sido un honor. Hasta siempre, Colombia. ¡Gracias!”.

Se retira de la política

El exmandatario anunció oficialmente en el mismo discurso su retiro de la política.

“Me voy tranquilo. Me retiro de la política y de las veleidades partidistas y electorales. Pero seguiré trabajando –desde otros ámbitos– por las víctimas y por la paz. Y me voy –lo digo con alegría– sin llevarme conmigo enemistades. Porque para pelear se necesitan dos, y yo –gracias a Dios– no albergo odios ni resentimientos en mi corazón.”

Juan Manuel Santos Calderón nació en Bogotá, el 10 de agosto de 1951 también es economista. Ejerció el cargo de presidente de la República de Colombia desde el 7 de agosto de 2010 hasta el 7 de agosto de 2018.