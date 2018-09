Jimmy Morales promete que no interferirá en las investigaciones en curso por corrupción

GUATEMALA. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió hoy que no interferirá en las investigaciones en curso, incluida la que lo acusa de la posible comisión de un delito de financiación electoral ilícita en la campaña que lo llevó al poder en 2015.

“Con la frente en alto puedo decir que no he interferido ni lo voy a hacer (...). No interferiré en este tipo de investigaciones porque confío plenamente en una justicia independiente, imparcial y objetiva. Todos los procesos o investigaciones que están en curso tienen la certeza que continuarán sin ningún atropello o obstáculo a la justicia”, proclamó Morales.

La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) solicitaron desaforar al presidente, una petición que está en estos momentos en el Congreso, quien debe avalar (con 105 de los 158 votos posibles) el retiro de la inmunidad para que pueda ser investigado.

Jimmy Morales negó que sus decisiones de no renovar el mandato de la Comisión, que vence en septiembre de 2019, y la de no permitir la entrada en el país del jefe de la misma, el abogado colombiano Iván Velásquez, están apegadas a derecho.

“Puedo verlos a los ojos y decirles que esta decisión no responde tampoco a un interés personal”, proclamó, y aseguró que todo el mundo es consciente de que nunca ha intervenido en ningún proceso judicial, ni personal, ni familiar, ni relativo a temas de Estado.

La confrontación entre el Gobierno de Guatemala y la Cicig se remonta a cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente Morales (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.

Desde entonces, el presidente ha intentado minar el trabajo y la estancia de la Cicig, la cual, junto al Ministerio Público, han señalado en dos ocasiones a Morales de haber incurrido en el delito de financiación electoral ilícita durante la campaña de 2015 que lo llevó al poder.

El mandatario también negó que sus decisiones afecten o pongan en riesgo la investigación de casos de corrupción, por lo que ante “especulaciones de actores nacionales e internacionales que suponen una posible obstrucción a la justicia, la cual queda totalmente descartada”.

“Al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional reiteró una vez más que nuestro Gobierno está firmemente comprometido con la transparencia, la lucha contra la corrupción, y una justicia independiente, imparcial y objetiva”, zanjó.