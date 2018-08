Justicia argentina allana domicilio de Cristina Fernández

Pasado el mediodía los operativos en las viviendas de Fernández en Santa Cruz no habían comenzado.

Expertos en explosivos se ponen en marcha mientras ejecutan una orden de cateo en la casa de la Senadora y ex presidenta Cristina Fernández, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de agosto de 2018.

La policía mantiene a raya a la prensa mientras ejecutan una orden de cateo en la casa de la Senadora y ex presidenta Cristina Fernández, en Buenos Aires, Argentina, el jueves 23 de agosto de 2018.

El Senado autorizó el miércoles al juez inspeccionar las propiedades. Los 67 senadores presentes en el recinto votaron a favor, entre ellos la propia exmandataria - de 65 años-, quien el día antes había aceptado la medida aunque con condiciones que finalmente fueron desechadas por los legisladores. La cámara alta sólo especificó que el procedimiento debe guardar “decoro” y “tutelar las garantías constitucionales”, especialmente el derecho a la intimidad.

Pero poco después de que comenzara el operativo Carlos Beraldi, abogado de la senadora, dijo a periodistas que pedirá la “nulidad del procedimiento” por ir en contra de los principios constitucionales. “Se quiere hacer una farsa”, afirmó el letrado, quien dijo haber sido conminado a abandonar el departamento allanado.



En tanto, Gregorio Dalbón, también abogado de la senadora, afirmó a The Associated Press que “estos shows mediáticos son para ocultar la realidad del gobierno del presidente (Mauricio) Macri... que no puede sostener un país que se está cayendo a pedazos”.

Aunque los críticos de Fernández afirman que los allanamientos a esta altura resultarían inútiles, algunos senadores apuntaron que permitirán identificar visualmente lugares donde habrían sido depositados los bolsos con dinero.