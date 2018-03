López Obrador, decidido a captar indecisos para ganar Presidencia de México

MEXICO. Andrés Manuel López Obrador, aspirante izquierdista a la Presidencia de México, está decidido a captar a los votantes indecisos para reforzar su posición y ganar los comicios del 1 de julio.

Gran parte de esta estrategia en la campaña electoral, que oficialmente comienza este fin de semana, está diseñada por Tatiana Clouthier, una asesora muy estrecha de López Obrador y con una larga trayectoria política.

Su padre, Manuel Clouthier, conocido como Maquío, fue candidato presidencial del derechista Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones de 1988, luchó fuertemente por la democratización de este país y, aunque murió en 1989, dejó en su hija esa semilla del cambio.

Ella también fue militante del PAN pero renunció a ese partido en 2005. “Nos alejamos de lo que nos diferenciaba de otros partidos: el poder socializado en aras de servir”, dijo en aquel tiempo.

Y a inicios de este año sorprendió al ser presentada por López Obrador como su coordinadora de campaña, un proyecto que consideró más afín a sus ideales y que defiende con pasión.

“Maquío se nos fue hace 30 años y con un país muy distinto al de ahora. Mi padre me enseñó bien, me enseñó a amar este país, de una manera feroz y estoy enormemente agradecida por las bendiciones que me dio y por enseñarme a trabajar por lo que creo”, dice Clouthier en entrevista a Efe.

Tatiana Clouthier cree en la propuesta de López Obrador, situado en primer lugar en las encuestas de las elecciones presidenciales del 1 de julio y con una clara ventaja que intentarán mantener en los próximos tres meses.