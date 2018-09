Los argentinos están hartos de la inflación y de sacrificios económicos

“Es muy complicado todo. Cada día es cada vez peor. No sé en qué va a terminar todo esto”. Haciendo el máximo de horas extras posibles, gana unos 20.000 pesos (450 dólares) mensuales.

BUENOS AIRES. “Ya basta. No se puede vivir siempre con sacrificio. El precio de la carne aumenta todos los días”, denuncia Ezequiel González. Como muchos argentinos, ya no confía en el gobierno, incapaz hasta ahora de contener la crisis financiera.

“Fuera el FMI”

En las calles de Buenos Aires se multiplican en las paredes los grafitti pidiendo “Fuera el FMI”.

Las manifestaciones contra la política económica del presidente de centro derecha Mauricio Macri son el pan de cada día.

En varios barrios de Buenos Aires y otras ciudades del país ya ha habido “ruidazos” y “cacerolazos” contra su política de austeridad.

Estas movilizaciones están todavía lejos de las que se produjeron en la crisis de 2001, pero el descontento es generalizado.

“Estoy desesperada. Me siento impotente, tengo miedo de tener hambre y de no poder pagar más mis medicamentos cuando me jubile dentro de un año”, dice Graciela Pérez, una docente de 64 años en la esquina de Entre Ríos y San Juan, en el barrio porteño de San Cristóbal, testigo habitual de manifestaciones.