Lula asiste a la misa por aniversario de su esposa con la aclamación de sus seguidores

Simpatizantes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se manifiestan en el sindicato de los metalúrgicos hoy, viernes 6 de abril de 2018, en Sao Bernardo do Campo, Sao Paulo (Brasil). La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva continúa negociando las condiciones de una posible entrega aunque el expresidente brasileño no atendió el auto de prisión y no se presentó ante la Justicia a las 20.00 GMT. EFE/Sebastião Moreira