Peña Nieto insta a Trump a resolver los problemas bilaterales con respeto

MÉXICO. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, instó ayer al mandatario de EE.UU., Donald Trump, a resolver los retos de la relación bilateral sobre la base del respeto mutuo, respondiendo por fin a una serie de pronunciamientos del líder estadounidense, así como a presiones internas.

“Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre (estamos) dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo”, declaró Peña Nieto en un mensaje difundido en redes sociales.

También le pidió no reflejar en la relación con México sus reveses en el plano interior. “Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones”, xpuso.

Aseguró que el Gobierno solo actuará en función del interés de los mexicanos y, citando al presidente estadounidense John F. Kennedy, añadió: “No tendremos miedo a negociar. Pero nunca vamos a negociar con miedo”.

Igualmente, expresó su convicción de que “poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos”.

“Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo”, dijo, y manifestó que a todos los mexicanos los une “la certeza de que nada, ni nadie está por encima de la dignidad de México”.

De esta forma, Peña Nieto envió un mensaje más enérgico que los pronunciamientos moderados que hasta el momento habían lanzado miembros de su gabinete.

Previamente este jueves, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, declaró que México “no tiene intención de suspender” la cooperación en seguridad con Estados Unidos, pese al pronunciamiento aprobado la víspera de forma unánime por el Senado.

“Está en los mejores intereses del país tener una relación diáfana, abierta, transparente y franca con nuestro aliado comercial más importante, socio y vecino”, dijo en declaraciones a Televisa el ministro.

Este miércoles, el Senado mexicano condenó las expresiones “infundadas y ofensivas sobre México y los mexicanos” de Trump y le demandó el trato que requiere una relación “entre países vecinos, socios y aliados”.

Los senadores le exigieron respetar “al pueblo de México” y le solicitaron al Gobierno mexicano suspender la cooperación bilateral en migración y delincuencia organizada mientras Trump “no se conduzca con civilidad y respeto”.

Donald Trump firmó este miércoles una orden para desplegar “lo antes posible” un número no determinado de miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México, en un intento de marcar músculo ante lo que considera un aumento intolerable de la inmigración ilegal.

Un día antes se jactó de que el Gobierno mexicano había detenido una caravana de migrantes centroamericanos en su marcha hacia Estados Unidos porque él amenazó con cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actualmente en renegociación por los tres socios: México, EE.UU. y Canadá.

El anuncio del envío de la Guardia Nacional a la frontera generó reacciones de los candidatos a la Presidencia de México, quienes se inclinaron hacia una posición firme ante el líder estadounidense.

“No aceptamos la construcción del muro con nuestra frontera, no aceptamos el uso de la fuerza, la militarización de la frontera”, dijo ayer Andrés Manuel López Obrador, abanderado del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“El anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en la franja fronteriza por parte del Gobierno de Estados Unidos es una acción que no tiene razón de ser entre socios y amigos”, aseveró a su vez el candidato del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade.

Por su parte, el abanderado del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, declaró hoy en una conferencia de prensa que “esta amenaza del presidente Trump rompe directamente con las bases de una relación bilateral entre dos países que somos vecinos, socios y amigos”.

Y la candidata independiente Margarita Zavala dijo a través de la red Twitter que “la Administración de Donald Trump está cometiendo un error histórico que afectará a México y Estados Unidos”.

En su mensaje de este jueves, Peña Nieto aludió tanto al pronunciamiento del Senado como a los de los candidatos, quienes “independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad”.

“Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones”, puntualizó.