“Perreras”, la peligrosa respuesta al caos del transporte en Venezuela

Quebrados por la hiperinflación

La flota venezolana es de las más viejas de la región. “Los más nuevos los importó el gobierno en 2015 y ya hay un cementerio de estos buses. El mismo Estado no ha podido mantenerlos”, añade.

La crisis se extiende a varias regiones. En el petrolero estado Zulia, el más poblado, Henry Morales debe esperar horas para movilizarse en lo que sea. “Me he montado en camiones de basura, volteos (volquetes) y camionetas sin techo”, relató el trabajador hospitalario de 51 años.

“Enfermo desahuciado”

La escasez de efectivo es otro dolor de cabeza. Un pasaje urbano puede costar 30.000 bolívares, pero los bancos solo entregan 100.000 diarios.

Entre la falta de buses y billetes, muchos optan por las perreras gratuitas.

“Prefiero montarme en camiones que caminar tantas horas”, justifica Ruth Mata, comerciante de 52 años que ha tenido que recorrer a pie varios kilómetros hasta su casa en Caracas, soportando una desviación de columna.

A las perreras se suman otros medios de transporte insospechados en la otrora potencia petrolera, como los camiones tipo cava, que durante el día movilizan alimentos y en la tarde seres humanos.

“Vivimos una agonía”, dice Humberto Navarro mientras paga el pasaje al chofer de uno de estos vehículos.

Los problemas de movilidad han colapsado el metro de Caracas, de facto gratuito pues los absurdos precios de los tiques no cubrían los costos de operación.

Mientras, en la empobrecida barriada caraqueña de Petare, Candelaria Segovia, de 52 años, se aferra a la baranda de una perrera para no caerse. “Si no tenemos reales (dinero) no nos dejan subir en los autobuses, los camiones son más baratos”, cuenta a AFP.

A Óscar Gutiérrez, conductor desde hace 35 años, le tocó parar por falta de repuestos y cree que el problema empeorará. “Estamos como un enfermo desahuciado”.

por Margioni BERMÚDEZ