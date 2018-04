Si empresas cumplen compromisos contra corrupción habrá cambio histórico, según el BID

LIMA.- Si las empresas cumplen con los compromisos anticorrupción que se adoptarán en la III Cumbre Empresarial de las Américas, se marcará un cambio histórico en la cultura empresarial de la región, afirmó hoy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alberto Moreno.

Durante su intervención en la sesión inaugural de la reunión empresarial, el mayor foro de este tipo en el continente, Moreno afirmó que los participantes le entregarán a los jefes de Estado una lista de compromisos para prevenir y atacar la corrupción en sus empresas, como parte de sus aportes al Diálogo Empresarial de las Américas.

“Se han comprometido a no hacer más contribuciones ilegales a las campañas, a no hacer obsequios a funcionarios y no pagar sobornos para quedarse con una licitación”, citó Moreno, entre los acuerdos planteados que planea entregar a los líderes políticos continentales.

En ese sentido, expresó que “si estos compromisos se cumplen marcarán un cambio histórico en nuestra cultura empresarial”.

Moreno dijo que, en adelante, habrá dos tipos de empresas: “las que se colocan a la vanguardia y se someten al escrutinio de la sociedad y aquellas que se quedan atrás, pagando las consecuencias”.

El presidente del BID agregó que las noticias sobre los escándalos de corrupción hacen que “la sensación sea agobiante”, pero indicó que “el descontento es señal de que nuestras democracias están madurando y de que nuestras instituciones hoy operan con mucha más independencia”.

Además de esos asuntos, Moreno se refirió a los resultados económicos positivos que una mayor integración podría reportar a América.

Así, destacó el interés del Mercosur y la Alianza del Pacífico por unirse y la iniciativa de Canadá por alcanzar un acuerdo con el Mercosur, después de haber firmado convenios con los países del segundo bloque.