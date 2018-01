Una Venezuela en crisis pone sus esperanzas en las fábricas

En una Venezuela carente de efectivo, no hay dinero para comprar refacciones. Años de negligencia y corrupción han dejado deteriorada a Ciudad Guayana, una ciudad tallada de la selva al borde del Amazonas que pudo ser como Pittsburgh.

En 2016, el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, lanzó el cercano proyecto Arco Minero, apartando una franja silvestre del estado de Bolívar circundante para extraer oro, diamantes y otros metales preciosos. Fue una idea que Chávez había propuesto años atrás.

Los líderes pidieron a decenas de compañías extranjeras y nacionales invertir en el proyecto, que fue diseñado para llenar los cofres venezolanos y acabar con su dependencia en el petróleo. Hasta el momento ha tenido poco ímpetu.

Isaías Suárez Chourio, quien trabajó su camino hasta la presidencia de otra importante planta en Ciudad Guayana, Ferrominero Orinoco, culpa a una larga dinastía de gerentes mediocres, deficientes o corruptos, quienes saquearon las ganancias de las fábricas para sus intereses personales, mientras maltrataban a sus trabajadores.

Confiado en que inicia un cambio de rumbo, Suárez Chourio dijo que algo clave para aumentar la producción es inspirar el respeto de los trabajadores: desde proveerlos de vestidores dignos, hasta cumplir los contratos para pagarles. También hay que liderar con el ejemplo, dijo.

“El trabajador no es tonto”, dijo Suárez Chourio, cuyo hermano encabeza al ejército venezolano. “Tiene que ver entre lo que la gerencia, el presidente, hace y dice”.

Los trabajadores de las fábricas estatales se quejan discretamente de que alguna vez ocuparon con orgullo las filas de la clase media venezolana, llevando a sus familias a comer y de vacaciones. Ahora todo su dinero se va en comprar comida.

Tony Franco, de 50 años, se puso su camiseta de trabajo luego de la comida dominical y se preparó para el turno nocturno en Ferrominero, en donde lleva 28 años en mantenimiento eléctrico.

Franco tuvo que vender su auto y ahora camina varias cuadras para alcanzar el bus y llegar a tiempo a su turno nocturno. Ferrominero es parte de su identidad y dijo que está preparado para luchar por una mejor vida, aún sin abandonar esperanzas en la campaña de cambio del gobierno.

“Remar bien duro, para que ese barco no se te hunda en medio de esa mar”, dijo. “Porque si no te salvas tú, no te va a salvar más nadie”.

Por RODRIGO ABD y SCOTT SMITH, Associated Press