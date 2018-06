Violencia y discriminación empujan a personas LGBTI a huir de Honduras

“Ojalá te hayas arrepentido”

La violencia de las pandillas, la pobreza y la falta de oportunidades impulsan a gran cantidad de hondureños a migrar, principalmente a Estados Unidos. La población LGBTI es una parte de ese fenómeno.

Roxana integraba el colectivo Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, la segunda ciudad de Honduras, al norte de Tegucigalpa, donde recibió orientaciones sobre el VIH por parte de la directora de la organización, Sofía Carbajal. Es el mismo grupo al que pertenece Francis.

“Una va por la calle y le gritan: allá va el culero”, se queja Francis. Aparte, dice, nadie les da trabajo.

Sofía deplora que la violencia y la discriminación empiezan en el propio hogar y pone como ejemplo un mensaje que una hermana de Roxana publicó en Facebook: “Ojalá te hayas arrepentido (de ser transgénero) en los últimos momentos, hermanito”.

“Sufrí el rechazo de mis tíos, aún mi papá me dijo: ‘Le voy a volar la cabeza’”, cuenta a la AFP Francis, sentada en una butaca del prostíbulo donde trabaja, su único medio de subsistencia.

La transexual relata que intentará irse a Estados Unidos por cuarta vez, pese a que la última vez que lo hizo fue capturada por las autoridades migratorias mexicanas.

“Me metieron primero en una celda de mujeres pero después me pasaron a una de hombres... muchos me tocaban, otros me gritaban groserías y me violó un dominicano”.