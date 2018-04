Zapatero: Seré garante de que comicios venezolanos reúnan requisitos básicos

CARACAS. El ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quién ejerce de mediador entre el Gobierno venezolano y los opositores, aseguró en una entrevista difundida hoy que garantizará que las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela cuenten con lo “básico” de una democracia.

Rodríguez Zapatero, quien estuvo en Caracas la semana pasada de acuerdo con la información ofrecida por su oficina en España a Efe, concedió una entrevista al canal privado Venevisión, en la que dijo que las elecciones presidenciales sí se celebrarán y se harán “en paz”.

“Seré garante de que el proceso electoral del 20 mayo reúna los requisitos básicos de una democracia, porque si no yo no estaría participando en esta tarea, vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo”, dijo al tiempo que aseguró que estos comicios sí se celebrarán y serán “en paz”.

En la entrevista publicada en la página web de Venevisión y retransmitida en parte por el canal estatal VTV, Rodríguez Zapatero dio más detalles de las conversaciones entre el Gobierno de Nicolás Maduro y sus opositores para lograr un acuerdo que dejara satisfechos a ambas partes en las elecciones.

Tras el fracaso de ese proyecto de acuerdo con la decisión de la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), mayor coalición opositora, de no participar en las elecciones presidenciales, el expresidente español atribuye buena parte de la responsabilidad al expresidente del Parlamento y líder del partido Primero Justicia (PJ), Julio Borges.