Lo que se conoce del nuevo envenenamiento en Inglaterra

Veneno

La policía anunció el 4 de julio que dos británicos hallados en estado crítico a 15 km de Salisbury --donde Skripal y su hija fueron envenenados en marzo-- estuvieron expuestos al mismo agente neurotóxico, el Novichok.

“No hay prueba” de que el hombre y la mujer, “fueran objeto de algún ataque”. “Es el mismo agente, los expertos determinarán si viene del mismo lote” afirmó la policía

Andrea Sella, profesor de química inorgánica de la universidad londinense UCL, no excluye que sean del mismo lote. Este tipo de agentes neurotóxicos “son concebidos para ser persistentes, no se evaporan y no se descomponen rápidamente. Ello significa que si un recipiente o superficie han sido contaminados por esta sustancia, ello supondría un peligro durante mucho tiempo”, afirma.