Nicaragua cumple 39 años de revolución en medio de crisis

Ortega regresó al poder en 2007 después de tres derrotas electorales consecutivas. La crisis que enfrenta se detonó el 18 de abril tras una fallida reforma al seguro social que tras la muerte de manifestantes derivó en la demanda de su salida anticipada del poder.

“Me dolió que mis señores Obispos tuvieran esa posición de golpistas, se descalificaron entonces como mediadores”, sostuvo el gobernante, dando por muerto el diálogo con el que buscaba superar la crisis.

El obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, uno de los más fuertes críticos del gobierno de Ortega, reaccionó al discurso a través de su cuenta de Twitter. “La Iglesia no sufre por ser calumniada y perseguida. Sufre por quienes han sido asesinados, por las familias que lloran, por los detenidos injustamente y por quienes huyen de la represión. Rezamos y estaremos a su lado siempre, en el nombre de Jesús”.

Sin embargo, no todos los nicaragüenses son sus detractores.

“La revolución está más viva que nunca”, dijo a The Associated Press Arelia Membreño, habitante del barrio Laureles Sur, quien afirmó que a pesar de los errores Ortega ha hecho un gobierno para los pobres. “A mí me dieron crédito, becas para una hija y la calle que antes era de tierra frente a mi casa hoy es de pavimento, por eso lo apoyo”, afirmó la comerciante de 32 años.

Su respaldo contrasta con el rechazo a Ortega de los últimos tres meses que se ha manifestado en las calles de Nicaragua con enormes concentraciones y marchas, bloqueos viales y una gran presión interna e internacional con resoluciones como la adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que condenó al Estado por las muertes, pidió el desarme de los grupos paramilitares afines al gobierno e instó a buscar una salida pacífica.

Ciudades como Masaya, León, Estelí, Matagalpa y los barrios orientales de Managua, que fueron bastiones de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, se han levantado contra Ortega, que ha calificado las protestas como un intento de golpe de Estado.

El gobernante ordenó a inicios de julio una ofensiva para “liberar a las ciudades” de los bloqueos que llegaron a cubrir el más del 50% de las vías en el país, muchas de ellas de importancia para el tráfico internacional y el traslado de la producción local.