Rabia y dolor en Italia por derrumbe de un puente en Génova

Por la noche, fuentes del ministerio del Interior citadas por los medios italianos dieron un balance de 31 muertos, cinco de ellos no identificados, y 16 heridos, 12 de gravedad.

“Ante los italianos me comprometo a determinar las responsabilidades de un desastre tan inaceptable”, anunció indignado el ministro.

“La carretera de repente desapareció”

La imagen de un camión de la cadena de supermercados Basko detenido al borde del puente quebrado a punto de caer al vacío resumía el horror de la tragedia, que provocó dolor y rabia.

“Vi que el camión verde se detenía. Yo también me detuve, cerré el camión y salí corriendo”, contó a la AFP aún sorprendido Afidi Idriss, un conductor marroquí que se siente bendecido por la buena suerte.

“No sé cómo me salvé. La carretera de repente desapareció y me caí con el automóvil. No sé como pude salir del vehículo”, contó Davide Capello, entre los sobrevivientes.

Algunos calificaron el desplome del puente de tragedia anunciada, ya que desde su construcción en los años 60 ha generado controversias y ha sido sometido a numerosas y costosas obras de remodelación contra las grietas y la degradación del hormigón.

“Todos los días caminaba por debajo del puente a pie. Nunca me sentí seguro, escuchábamos ruidos sobre todo cuando pasaban camiones”, contó a la AFP Ibou Touré, un senegalés de 23 años.

Al caer la noche del martes, los socorristas seguían trabajando sin descanso con perros especializados para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros del puente, que en la caída arrojó enormes bloques de cemento.

Según la Protección Civil italiana, hay un millar de personas movilizadas en las labores de rescate, entre bomberos, policía, Cruz Roja, etc.

“La esperanza nunca se pierde, ya salvamos a una decena de personas bajo los escombros, trabajaremos las 24 horas del día”, declaró a la AFP un responsable de los bomberos, Emanuele Gissi.

“Las operaciones continúan esta tarde y durarán toda la noche”, declaró el responsable.

La zona del accidente es muy poblada y según la empresa encargada del mantenimiento de las autopistas, Autostrade, el tramo que colapsó estaba en obras.