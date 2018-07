Rafael Correa, los atrapados en Tailandia y protestas en Haití

SANTO DOMINGO. La orden de arresto contra Rafael Correa, expresidente de Ecuador, acusado de participar supuestamente en la trama de un fugaz secuestro en 2012, generó no solo reacciones en su país sino también el resentimiento de las relaciones con Venezuela y Bolivia, sin contar las expresiones de apoyo individuales que incluyeron la del exmandatario dominicano Leonel Fernández.

Desde Bélgica, donde se encuentra desde que su salida del poder en mayo de 2017, Correa dijo que no regresará a Ecuador, considerando que “no hay división de poderes” y tampoco una “justicia independiente”.

“El caso es extremamente político, muy claramente. Así que un país como Bélgica en estos casos no permitirá que nadie ataque los derechos de una persona que vive aquí. Estoy sumamente confiado en que este pedido no será efectivo fuera de Ecuador”, dijo en una entrevista con The Associated Press desde su casa cerca de Bruselas.

En junio, el exmandatario fue incluido en una investigación sobre el fallido secuestro en el 2012 del legislador Fernando Balda en Bogotá, Colombia, donde éste se había refugiado tras una disputa con el entonces presidente.

Y mientras Correa, de 55 años, se protege de convertirse en otro expresidente latinoamericano tras las rejas, las expresiones de apoyo no tardaron en llegar. Desde protestas en las calles, en las que sus partidarios se enfrentaron con la Policía, o el claro apoyo de los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia) que expresaron su rechazo a la orden de prisión contra Correa, lo que generó la protesta del gobierno ecuatoriano, liderado por el excolega político de Correa –quien lo considera “traidor”- Lenin Moreno.

“He sido siempre respetuoso con la institucionalidad de los países hermanos, especialmente de Venezuela y Bolivia. Exijo lo mismo para Ecuador”, expreso Moreno a través de la red social de Twitter el miércoles, luego de que su gobierno llamara a consulta su embajador en Bolivia y suspendió el viaje de su nuevo representante a Venezuela, reporta la agencia AFP.

En República Dominicana, el expresidente Leonel Fernández expresó su apoyo a Correa el jueves. “Me permito expresar mi solidaridad al apreciado amigo, @MashiRafael, en momentos de adversidad y desafíos. Mi admiración y respeto por su incuestionable legado al progreso y bienestar de su país”, escribió en Twitter.

¿Se convertirá Correa en otro Lula?