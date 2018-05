Ramadán, mes de privación y de despilfarro

Mucho se ha escrito sobre la paradoja, o incoherencia, de que en el mes de ayuno se coma más que nunca, y los teólogos musulmanes se encargan de recordar que el espíritu de ramadán consiste en someter los apetitos y conformarse con comidas frugales y no con banquetes.

Es tal la compra y acumulación de comida en las mesas de ramadán que la Universidad de Al Azhar de Egipto, la más prestigiosa del mundo suní, ha lanzado la pasada semana una campaña llamada “La tusrifu” (No derrochéis) en la que se llama a la mesura echando mano de una aleya coránica que dice: “Comed y bebed, pero no cometáis excesos, pues Él no ama a los desmesurados”.

Conscientes de la aceleración del consumo en ramadán, los supermercados sacan a lugares preferentes grandes sacas de harina y cubos de miel al por mayor, además de montañas de dátiles y de pasteles rebosantes de almíbar, reservando sus mejores ofertas para el mes sagrado.

En la medina de Rabat, largas filas de mujeres se colocan por las tardes, poco antes de la caída del sol, momento de ruptura del ayuno, y preparan distintos tipos de tortas -llamadas “mlawis”, “baghrir” o “rghaif”- para que los ayunantes se las lleven calientes a sus casas.

Es ese momento, el previo al ocaso, cuando las tiendas de alimentos, formales o informales, viven un auténtico frenesí de compradores.

Pero el consumo no termina solo en los alimentos: están luego los comerciantes de los considerados “productos religiosos”: coranes de todos los tamaños, alfombras individuales de rezo, rosarios islámicos, incensarios o grabados de La Meca. Porque el ramadán es también el mes de la piedad, y son muchos los que “vuelven” a la religión en este mes considerado más sagrado que los demás.