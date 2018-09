Renuncia ministra española de Sanidad por presuntas irregularidades en máster

MADRID. La ministra española de Sanidad, la socialista Carmen Montón, dimitió hoy tras difundirse presuntas irregularidades en la realización de un máster que cursó en una universidad madrileña, según informaron a Efe fuentes del Palacio de la Moncloa.

María Luisa Carcedo, hasta ahora Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en sustitución de Carmen Montón, ha informado el Palacio de la Moncloa.

Montón dijo que “le he comunicado al presidente del Gobierno español mi dimisión” en una rueda de prensa en la que también repasó su gestión en sus cien días al frente del ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en temas como la sanidad universal para todos los residentes en España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado esta noche la gestión de la hasta ahora ministra, y ha destacado que la dimisión de Carmen Montón es una decisión “valiente” y que la “honra”.

En su cuenta de Twitter, Sánchez ha destacado los cien días de la ministra al frente del departamento y ha ensalzado su “compromiso con la igualdad y la justicia social”.

Montón comentó en la rueda de prensa que no ha cometido “ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila”, dijo Montón, a la vez que subrayó estar “orgullosa y agradecida por que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno”.

Montón, ministra del Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez desde el primero de junio pasado, se vio obligada a dar explicaciones sobre un máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, después de que el periódico digital “eldiario.es” denunciara el lunes presuntas irregularidades en la obtención del título, como un cambio de sus calificaciones

El presidente del Gobierno español había apoyado hoy a Montón y previamente dijo que seguiría “haciendo un extraordinario trabajo”.

“Lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo”, indicó Sánchez a los periodistas en el Senado.

El apoyo explícito de Sánchez se produjo tras una jornada en la que las peticiones de dimisión de la ministra, incluso en el gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fueran en aumento, después de que la Universidad Rey Juan Carlos informase de que había detectado cambios en la notas de Montón y de que revisaría “asignatura por asignatura” para averiguar cómo se habían producido y depurar responsabilidades.

A primera hora de la mañana, en declaraciones a una radio española, Montón consideró “injusto” dimitir porque, sostuvo, no es responsabilidad suya si se alteraron las calificaciones después de finalizar el curso.

Aseguró que estaba hablando “en todo momento” con la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, y con el presidente, quien -dijo- “quiere que esté fuerte y que dé explicaciones claras”.

“Sánchez piensa como yo, que hay que dar la cara y contar que no he cometido nada irregular y no dar excusas”, subrayó.

Al informar de que presentaba su renuncia a Sánchez, la ya exministra de Sanidad dijo que había sido “transparente y honesta”, que no cometió ninguna irregularidad y que dimitía para que su situación no influyera en el Gobierno.

La exministra enfrenta así una situación similar a la que vivió hace unos meses la expresidenta conservadora del Gobierno regional de Madrid Cristina Cifuentes, que le costó el puesto, y del actual presidente del conservador Partido Popular (PP, centroderecha), Pablo Casado, también denunciado por presuntas irregularidades en otro máster cursado en esa misma institución.

Los tres cursaron un máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, organismo denunciado ante la Justicia española por numerosas irregularidades, como cambios de notas y calificaciones de trabajos de dudosa realización en sus distintas titulaciones.

Montón es el segundo miembro del gabinete de Sánchez que presenta su dimisión en cien días de gobierno, tras la salida del Ejecutivo Máxim Huerta, elegido titular de Cultura y Deportes y que dimitió una semana después de ocupar el cargo al conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros.

La nueva ministra de Sanidad que sustituye a Montón nació en Asturias (norte) en 1953, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo.