Julien Roman es considerado uno de los tres mejores influencers globales de binance

El conocido emprendedor Julien Roman declaró que actualmente se encuentra trabajando en contenido vertical como YouTube Shorts, Instagram Reels, TikTok con objetivo de expandir su audiencia y otros proyectos secretos que aún no puede revelar.

Al hablar sobre el ser considerado uno de los 3 mejores influencers globales de binance, @jromanyoutube manifestó “quedé completamente sorprendido, orgulloso y feliz por esta distinción que se me hizo, pude ser recompensado por el arduo trabajo en los dos años que tiene mi canal”.

Julien Roman comentó que su ultra efectiva estrategia “Bearmarket” es simple, en donde invierte en DCA, todos los días, sin importar el color del mercado y la tendencia, para acumular y suavizar sus inversiones.

@jromanyoutube explicó porque es importante invertir en lugar de gastar. “Invertir es una prioridad porque el dinero invertido, con el efecto de los intereses acumulados, será mucho mayor con el paso de los años”. “Intento gastar lo mínimo e invertir lo máximo”.

De los sacrificios y decisiones que ha tenido que realizar para tener una propiedad, ahorros, jubilación y fuentes pasivas de ingresos, Julien Roman aclaró “realmente no he hecho ningún sacrificio porque desde joven he estado acostumbrado a gastar poco e invertir mucho, para mi es un estilo de vida”.

Sobre el consejo que les podría dar a las personas para cambiar su mentalidad y la forma en que consumen, @jromanyoutube explicó “la mejor manera es decirte a ti mismo si este dinero que gasto vale tres veces su precio actual, si no es así, no compro y prefiero invertir”.

Julien Roman contó que su pasión por las finanzas comenzó a una edad temprana. “Siempre he intentado buscar fuentes de ingresos para poder independizarme económicamente de mis padres y permitirme empezar a invertir cuanto antes”.

De los retos a los que se ha tenido que enfrentar con la difusión de las finanzas a nivel global, @jromanyoutube expresó “el reto es tratar de llegar al mayor número de personas posible utilizando un vocabulario sencillo y accesible”. “Porque la adopción es la puerta de entrada a la inversión”.

Al cuestionarlo sobre hasta dónde piensa extender su proyecto, Julien Roman respondió “tengo proyectos en mente todos los días, pero aún no puedo revelarlos, pero planeo expandir mi actividad en otras redes sociales y dar un valor enorme sin esperar nada a cambio”.

De sus proyectos a corto y largo plazo, @jromanyoutube expuso “en tiempos de mercado bajista invierto en proyectos a largo plazo”. “Durante periodos alcistas en proyectos a corto plazo”.

Para finalizar, Julien Roman indicó que su objetivo final es llegar a 1 millón de suscriptores. “Sé que esto es posible y solo requiere trabajo”.