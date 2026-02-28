×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Netanyahu afirma que Jamenei dejó de existir
Netanyahu afirma que Jamenei dejó de existir

Netanyahu dice que hay "señales" de que Jameneí está muerto

Durante una declaración, Netanyahu indicó que el ataque israelí y estadounidense destruyó el complejo de Jamenei en el corazón de Teherán, frustrando los planes del régimen iraní

    Expandir imagen
    Netanyahu dice que hay señales de que Jameneí está muerto
    El líder supremo iraní, Alí Jamenei (FUENTE EXTERNA)

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que hay señales que apuntan a que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, dejó de existir tras el ataque israelí a su residencia de este sábado.

    "El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir", dijo sobre el líder supremo iraní durante una declaración retransmitida en la noche de este sábado.

    Netanyahu indicó que durante los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, en un ataque sorpresa, se destruyó el complejo de Jameneí en el corazón de Teherán.

    "Esta mañana frustramos los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear, y continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista", añadió. EFE

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.