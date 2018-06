Singapur recibe a Trump y Kim entre expectación, orgullo y oportunismo

SINGAPUR. Singapur recibió hoy a Donald Trump y Kim Jong-un en un ambiente de enorme expectación, en el que no faltan imitadores de los mediáticos políticos ni los negocios que sacan provecho con hamburguesas y tacos conmemorativos.

Una foto impresa disponible por el Ministerio de Comunicaciones e Información de Singapur muestra al líder norcoreano Kim Jong-un (C) cuando llega al aeropuerto de Changi en Singapur, el 10 de junio de 2018.

A la espera de que se vea juntos a los verdaderos protagonistas, dos imitadores de Trump y Kim se han convertido en las estrellas friki de los días previos a la cumbre.

En un céntrico centro comercial al aire libre, Howard X y Dennis Alan anticipaban entre medios y curiosos el apretón de manos que con toda probabilidad se darán el líder norcoreano y el presidente estadounidense cuando el martes se vean cara a cara por primera vez.

Los suplantadores, uno hongkonés y otro estadounidense, protagonizaron durante el fin de semana un evento llamado “la cumbre verdadera”, como parte de una campaña de promoción de una aplicación para móviles.

Cientos de personas esperaban hoy en fila pacientemente para fotografiarse con los falsos Trump y Kim, después de haber pagado 15 dólares singapurenses (9,5 euros) para bajarse la aplicación y 40 (25,5 euros) en el caso de los que querían acceso rápido.

“Es un momento histórico y quiero ser participe. Sé que estos no son los reales, pero como no puedo hacerme una foto con Trump y Kim me la hago con los imitadores. Quiero tener un recuerdo para siempre de esta cumbre tan importante para el mundo”, explicó a Efe Jo, una hongkonesa que vive en Singapur.