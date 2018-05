Nancy Peña es una madre todo terreno

santo domingo. Una madre todo terreno es la capitana de la selección nacional de balonmano Nancy Peña, que desarrolla tres facetas: madre, atleta y empleada pública.

Los fines de semana pasa más tiempo con sus hijos Uriel, de cinco años, y Nangy, de dos. Dice que es agotador por el día a día, pero con el tiempo se ha ido acostumbrando.

“Agradezco a la Federación de Balonmano (donde trabaja) y al entrenador porque me han considerado bastante, quizás por el tiempo que yo llevo en el balonmano, si mis hijos se me enferman o tengo algún percance no hay ningún problema al salir”.

Se convirtió en madre a los 30 años. Sobre su hijo mayor dice que a pesar de su edad ya conoce su rutina y en ocasiones la cuestiona en cada cosa y ella le explica.

“Él me pregunta como me fue en el trabajo y los entrenamientos. A veces me lo llevo para la práctica y cuando tenemos juego entre nosotras, él me anima. Me dice tu eres mi campeona, la número uno. Me da un beso antes de comenzar a jugar y eso me da ánimo.”

Dice que su esposo la apoya mucho en su carrera. Le pregunta cómo le fue en el día, “él confía en mí, cada vez que yo salgo de viaje”.

A las madres jóvenes deportistas les dice: “Que todo en la vida se puede y sacar tiempo si uno se lo propone, porque yo aunque este cansada, explotada de los entrenamientos y la oficina, siempre les dedico tiempo a mis hijos”.